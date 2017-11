François Sonnet és un consultor en energia solar que resideix a Andorra. És el fundador d’ElectricChain, un bloc que es troba dins de BlockChain, un nou monstre dins el món de la tecnologia que té darrere el suport d’institucions d’enorme impacte internacional com ara l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) i la NASA.

–Què és el Blockchain?

–És una base de dades disponible compartida, un estil big data però en petit i aplicable, a la qual tot el que s’hi emmagatzema es pot compartir i que incideix directament sobre la societat. Si, per exemple, treballes en nous models de negoci és ideal. Però la idea és molt més àmplia.

–A què es refereix amb nous models de negoci?

–Fàcil. Una persona pot vendre l’electricitat de casa seva al veí. Tot és transparent; fins i tot les factures són públiques.

–La transparència pot ser un perill, sobretot per protegir-se dels hackers. Com es pot resoldre això?

–La Blockchain està preparada perquè mai pugui hackerjar-se. Aquesta és una de les garanties més fortes que ofereix.

–Si les factures són públiques, quina és la manera de pagar?

–A través de les criptomonedes, que no són més que divises virtuals. Tenim, per exemple, un protocol swift per enviar diners per transferència. En uns minuts i sense despeses.

–El Blockchain també busca ser un model de sostenibilitat?

–Sí, està molt enfocada en el sector energètic. És un mètode d’intercanvi digital per pagar als propietaris d’una instal·lació solar fotovoltaica per l’energia solar que pugui roduir de manera virtual. No fa més que incentivar la inversió d’energia neta i que els propietaris puguin ser recompensats per la seva implicació.

–Quins són els usos més freqüents que se li està donant actualment al Blockchain?

–Les criptomonedes i l’smart contract, contractes intel·ligents, que sobretot es fan servir en el sector bancari.

–Justament amb Andbank, demà hi ha una conferència sobre el Blockchain. Aquesta tecnologia s’està introduint al Principat?

–La conferència és de tipus informatius, per aclarir dubtes. Aquesta tecnologia és desconeguda per a molts i és important que s’entengui què és per poder trobar la manera de treure-li profit. Ara mateix tenim un projecte de xarxa oberta, per a informació sobre l’energia solar. Treballem en això amb Actua, pero val a dir que hi ha molts altres models de negoci que poden funcionar. Per exemple els fonts d’inversió en actius digitals, tot i que caldria regularitzar la llei.

–Quin és el futur del BlockChain?

–Diguem que és una mica com el big data: no ho sabem, però també sabem que té un potencial enorme, gairebé infinit.