A banda de ser fisioterapeuta, Ribot és especialista psiconeuroimmunoendocrinologia (PNI), una ciència que estudia com es relacionen els sistemes psicològic, immunològic, endocrí i neurològic. És la primera persona que aplica aquesta tècnica a Andorra.



–En què consisteix el PNI.

–És una teràpia integradora i nosaltres treballem per a la salut en general. Busquem el mecanisme d’acció pel qual passen les coses. Està projectada per gent amb malalties més cròniques, de llarga durada.

–Quin tipus de pacient te?

–Són pacients que tenen més d’un punt malaltís del sistema. No només tenen un problema digestiu, sinó també psicològic o hormonal. Busquem que la persona entengui el mecanisme d’acció: per què ha arribat on està i buscar la situació adaptada.

–Quina diferència té amb la fisioteràpia?

–No té res a veure amb la fisioteràpia. Vaig començar fent fisioteràpia, però la PNI és una medicina integradora. Volia per què a vegades uns tractaments funcionaven i altres no. Volia veure la relació entre els diferents sistemes perquè no sempre els meus pacients evolucionaven. La fisioteràpia millora el dolor, però no va a l’arrel del problema.

–El què passa una part del cos té relació amb una altra?

–Des del 2000, sabem que hi ha una relació directa entre els dos cervells. En el primer cervell hi ha un tema més cognitiu i el segon el de l’intestí. Hi ha correlació de les dues mitjançant un neurotransmissor que és la serotonina. Aquest neurotransmissor, el 80% es forma a l’intestí. Llavors, una salut intestinal bona és una salut mental bona.

–És important integrar el pacient dins de la teràpia?

–Exacte. És l’única manera de sanar i arribar a la causa total. El pacient per arribar a la causa, ha d’entendre per què ha arribat a on està.

–Quin tipus de malalties cròniques tracteu?

–Patologies de llarga durada com migranyes, problemes hormonals, digestius, psoriasis o al·lèrgies que van lligades a com mengem.

–Així que també aconselleu dietes?

–Alguns haurem de tractar un tema més alimentari, l’altra emocional, un altre exercici físic o suplements com vitamines. És un hàbit de vida que ha d’anar a millor.

–És important menjar bé?

–Molt. És la base. Des de l’intestí pot desenvolupar una patologia posterior. Des de l’intestí es cou la salut.

–Com ha de ser una dieta equilibrada?

–El menjar de temporada, variat, sense etiqueta i evitar els sucres o les farines refinades.

–És clau fer esport per a la salut?

–No fer esport en si, però sí un exercici físic. Nosaltres som humans i hem nascut per créixer, moure’ns, alimentar-nos i reproduir-nos. La mobilitat és important perquè el sistema funcioni.