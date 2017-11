Jorge Herrero és el cap de Màrqueting, Innovació i Desenvolupament de negoci a eBay Espanya. En el marc de les jornades Inntec celebrades al Principat, ahir va portar un bocí del coneixement de la multinacional tecnològica fins al mig dels Pirineus amb la seva ponència Tendències que canviaran el comerç.



–Com evolucionarà la nostra manera de comprar?

–Hem identificat algunes àrees relacionades amb el comerç electrònic que canviaran la manera de comprar en general, per exemple, la manera de rebre els productes o l’aplicació de la intel·ligència artificial i la realitat augmentada.

–Com a compradora, aviat exigiré veure una realitat augmentada del que estic adquirint des de casa?

–Exacte. Sobretot per a aquells articles que necessites sentir de manera especial. Se m’acudeix, per exemple, quan estiguis mirant un cotxe per internet, poder sentir els interiors del vehicle i les sensacions que et pugui transmetre, això ja és possible amb unes ulleres de realitat augmentada. És molt útil per a productes exclusius, que necessites percebre abans de comprar, com una peça d’art.

–D’acord. I per a productes més quotidians?

–També. Podràs veure com et queda una peça de roba que t’interessa i estàs mirant a internet, al teu cos. Sense emprovar-te-la, ni tans sols tenir-la físicament davant.

–Quan es podrà aplicar?

–Nosaltres ja hem fet demos amb ulleres de realitat augmentada mentre es navega per la plataforma d’eBay.

–Com s’utilitzarà la intel·ligència artificial que comentava per a les compres?

–Ja s’està aplicant, es tracta d’avançar-se o personalitzar l’experiència de compra. L’evolució pot arribar a fer que un negoci t’enviï un producte que necessites però tu encara no has demanat. Gràcies a tots els dispositius electrònics i mòbils que fem servir podem arribar a tenir molta informació sobre el desig o necessitat de compra, a través del rastre que deixem a la xarxa.



–És possible encaixar aquestes tendències amb el comerç en un local físic?

–Sí, són complementaris. Per exemple, arribarà el moment que passegis per una sabateria i t’arribaran al telèfon anuncis personalitzats de productes que hi ha allà, depenent dels teus gustos. Aquesta tecnologia estarà a disposició de qualsevol retailer abans del què pensem.

–Com pot sobreviure Andorra com a destí de compres si puc trobar qualsevol producte des de casa?

–Sobretot hem de tenir en compte que estem jugant en un terreny de joc globalitzat, per tant, el comerç andorrà ha de tenir accés a tot el món a través de la xarxa. La presència a internet s’ha de veure com un potencial i no com una amenaça, no significa que les botigues físiques d’Andorra hagin de desaparèixer però han d’intentar introduir-se al mercat global a través d’internet.