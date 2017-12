Nuria Rocamora dirigeix el màrqueting, la comunicació i les accions de responsabilitat corporativa del Grup Andbank. Entre les darreres, destaca el seu compromís a la investigació i el tractament del càncer. Al respecte, s’acaben de sumar al projecte més gran d’oncologia infantil d’Europa, el Pediatric Cancer Center Barcelona, de l’Hospital Sant Joan de Déu.

–D’entre totes les causes possibles, per què el càncer?

–La lluita contra el càncer és l’objectiu prioritari de la nostra responsabilitat social corporativa per l’impacte de la malaltia, una de les principals causes de mortalitat al món. Es calcula que afecta tres de cada quatre homes i dues de cada quatre dones. Des d’Andbank volem posar el nostre petit gra de sorra en la lluita contra la malaltia. Tenim dues línies d’acció principal una amb la fundació Fero del Dr. Baselga i en la lluita contra el càncer infantil treballem amb Cris Cancer a Madrid i de forma activa amb Sant Joan de Déu.



–Quin objectiu persegueixen?

–Tot i el gran abast de la malaltia, la bona notícia és que els avenços científics són cada dia més significatius. Cada vegada estem més a prop d’aconseguir el somni de trobar una solució, que pot ser curar-lo o acabar vivint amb una malaltia crònica.

–Per exemple?

–La investigació o medicina traslacional, que és aquella que transmet els resultats de la investigació bàsica a la clínica. La integració entre aquestes dues àrees permet retallar el temps d’aprovació de nous fàrmacs i contribueix que els pacients es beneficiïn de forma més ràpida i personalitzada dels avenços científics contra el càncer. Passem d’un món on els tractaments eren genèrics a un món on el target ets tu, cada pacient, on es tracta de forma individualitzada la mutació del teu tumor. També intentem que cada vegada aquests tractaments siguin més accessibles, també econòmicament.

–I en particular, per què van decidir col·laborar amb el Pedriatic Cancer Center de Barcelona?

–El càncer en infants té un centre de referència internacional i és Sant Joan de Déu, amb el qual l’Hospital nostra senyora de Meritxell té un acord. Estem molt contents de donar-li suport com a socis fundadors. No només els ajudem en l’àmbit financer però també en comunicació o a l’hora de buscar molts donants. Per exemple, en banca privada podem tenir clients interessats a col·laborar amb aquest projecte i els posem en contacte amb l’hospital.

–Com va aquest projecte?

–L’Hospital Sant Joan de Déu ha aconseguit reunir en nou mesos 14.457.927 euros, gairebé la meitat dels 30 milions que necessita per crear a Barcelona del centre d’oncologia pediàtrica més gran d’Europa.

–Com s’ho han fet?

–Mitjançant la campanya #ParaLosValientes que va llençar al febrer per fer una crida a la societat civil perquè contribuís a fer realitat el projecte a través de donacions de qualsevol import. Al llarg d’aquests nou mesos, milers de particulars i un elevat nombre d’empreses i entitats de diferents àmbits han respost a la crida.

–Com serà el futur centre oncològic de Sant Joan de Déu?

–Tindrà capacitat per atendre 400 pacients l’any, un 30% més dels que Sant Joan de Déu atén en l’actualitat. 215 serien casos nous cada any i 70 casos de recaigudes o segona opinió i incorporarà els darrers avenços en la lluita contra el càncer. Les seves instal·lacions ocuparan una superfície total de 8.400 metres quadrats en un edifici de quatre plantes situat al costat de l’hospital i connectat amb l’edifici principal.

–Com viuen el càncer els nens?

–És especialment dur per a les famílies, els nens, depenent de l’edat no ho entenen del tot però es fan molt forts. A Sant Joan de Déu els tracten molt bé, tot està adaptat, els adormen amb l’ajuda de pallassos perquè no tinguin por, quan s’han de fer un TAC, tot està ambientat de manera que sembli que estan entrant en una nau espacial. L’entrega del personal és total i és una atmosfera molt professional però alhora molt especial.