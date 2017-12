Va ser una de les protagonistes de la Nit de l’Esport. Amb 17 anys tanca una temporada on va aconseguir com a resultat més destacat la medalla de bronze al Festival Olímpic de la Joventut Europea, que va disputar-se a la ciutat hongaresa de Gyor. El 2018 fa el salt de categoria i vol donar continuïtat a l’assolit fins ara amb nous reptes.



–S’esperava rebre aquest reconeixement a la Nit de l’Esport?

–La veritat és que no. És un premi que no confiava que me’l donessin. Estic molt contenta per haver estat l’escollida, perquè hi havia molts esportistes del país que pels seus resultats també s’haguessin merescut el guardó. A més a més, me’l va entregar Laura Sallés, que és tot un referent per a mi, i això encara em va fer més il·lusió.

–Aquesta va ser una gala on els joves van destacar, guanyant també els premis sèniors, com Irineu Esteve i Mònica Doria. Els joves esteu pujant fort...

–Darrerament bastant. Tots estem entrenant molt fort per poder competir en les millors condicions i treure bons resultats, com s’està demostrant amb el que s’està aconseguint. Aquest fet provoca que cada vegada més Andorra sigui coneguda fora, i se’ns respecti.

–La medalla que va obtenir a Gyor n’és un exemple. S’espera arribar a aquella fita?

–M’hi vaig classificar i per a mi això ja va ser molt important, perquè estava fent una bona temporada després de dos anys amb lesions. El meu entrenador em va dir que no em possés gens de pressió i que ho gaudís, perquè participar-hi per a mi ja era un bonus. Vaig tenir molt bona connexió amb ell i em va sortir una molt bona competició.

–El premi a la Nit de l’Esport serà tota una motivació per continuar progressant...

–T’ajuda a tirar endavant i veure que vas pel camí correcte. I per adonar-te que mai pots aturar-te i pensar que tot està fet. S’ha de seguir entrenant fort per progressar.

–Quins reptes té pel 2018?

–Segurament faci alguna Copa d’Europa, però encara hem d’acabar de decidir quin calendari faré. Ara canvio de categoria i soc júnior de primer any. Serà una temporada on sobretot tocarà descobrir quines són les adversàries a les que m’he d’enfrontar i com són les competicions. De tot això dependrà que participi en uns llocs o uns altres. Em fa molta il·lusió el que tinc per davant.

–Com veu el judo nacional?

–Està pujant molt i, sens dubte, cada cop està millor. En els resultats que anem obtenint es veu clarament. Cada cop que competim fora sempre n’hi ha algun de destacat i en cada combat es demostra el nivell que tenim. Les estades que realitzem ajuden a què tècnicament també progressem i que no ens quedem enrere respecte a la resta de països. A més, els més joves van molt forts i faran encara millors resultats que no pas nosaltres. Seran unes màquines. Tenen un judo que jo no tenia a la seva edat. El futur és molt prometedor i d’això en podem estar tots molt satisfets.