El fiscal general, Alfons Alberca, parla dels avenços jurídics d’Andorra i de la necessitat d’establir col·laboracions internacionals.

–Un dels temes que hi ha sobre la taula és la introducció d’Andorra a la ‘llista grisa’ de l’Ecofin. Què en pensa la Fiscalia?

–Jo crec que hi ha hagut una evolució del país cap a la transparència molt important. Per tant, l’únic que puc dir és que les consideracions de tot el que siguin avenços són molt positives per al país.

–Llavors, ja està tot fet o queda feina per fer?

–Andorra ha avançat molt a nivell de compartiment d’informació i a nivell fiscal i administratiu. A més, en l’àmbit penal s’han homologat les figures típiques que permetran la col·laboració en un futur amb altres països, i jo en aquests temes ho trobo tot correcte. Però al final, el desenvolupament legislatiu no deixa de ser la voluntat del poble andorrà expressada a través del Consell General, que va adoptant –segons les seves necessitats i el moment social que visqui– la seva realitat.

–Parla de col·laboració i intercanvi d’informació amb altres països, el ‘cas BPA’ en podria ser un exemple, però imagino que són vies d’investigació molt útils en tots els delictes de blanqueig de capitals.

–Jo crec que no hi ha una altra línia d’investigació possible. Som un país on abans el 90 o 95% dels delictes precedents de blanqueig de capitals es cometien a l’estranger i per estrangers. Per tant, o els altres col·laboren amb tu, o tu no avances en la teva investigació. Ara hi ha un percentatge inferior, perquè hi ha delictes precedents que ja es cometen a Andorra o que fins fa poc no s’han arribat a considerat delictes precedents del blanqueig de capitals, com el contraban.



–El Ministeri de Justícia va anunciar que modificaria el regim disciplinari de batlles, magistrats i fiscals per complir amb les recomanacions del Greco. Com veu aquesta mesura?

–A mi em sembla que adequar-se als estàndards internacionals i tot el que sigui transparència i lluita contra la corrupció no és mai erroni, al contrari, sempre és encertat. A més, si algú ha promocionat un codi ètic entre batlles, magistrats i fiscals hem sigut precisament nosaltres, els propis interessats, perquè considerem que ens hem de sotmetre a la transparència que nosaltres mateixos imposem. I un règim de transparència passa per mostrar que des dels òrgans judicials es dona la màxima rendibilitat a aquells mitjans que es tenen, perquè al final, no deixem d’administrar (amb els nostres propis sous i la feina que fem) mitjans públics.

–Sempre s’ha dit que Andorra és un país segur, però el darrer balanç mostra que els delictes contra la vida humana i de violència de gènere han augmentat. Està canviant la situació?

–El volum de causes a Andorra és petit i el mínim canvi fa variar els percentatges de forma significativa. Si es passa de dos a quatre casos, objectivament s’ha doblat el número de delictes, però perceptivament continua sent una xifra petita. A més, crec que en el cas de la violència de gènere s’ha fet molta feina de prevenció i conscienciació i s’han introduït nous protocols i mitjans de denúncia que han permès detectar més casos. Tot i això, també és veritat que sempre arribem tard, perquè, per exemple, els primers protocols d’atenció per violència de gènere els vam començar a fer durant els anys 1995-1998.