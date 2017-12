Txell Faxedas és actriu i directora de la companyia de teatre catalana La Minúscula, nascuda el 2000 i que visita Andorra amb freqüència. Gairebé totes les seves propostes són de petit format i s’adrecen tant a adults com a infants. Dissabte visiten Sant Julià de Lòria amb una sessió de contes per als més menuts, de 0 a 3 anys.

– Amb què ens sorprendreu el dissabte a Sant Julià?

– Venim a fer un espectacle per a biblionadons

que es diu Que ve el llop, dins del cicle de la biblioteca comunal Nascuts per llegir.

– Qui són els biblionadons?

– El públic més petit, el de 0 a 3 anys.

– Com expliqueu un conte als infants tan petits?

– És una sessió de contes i espectacle, està a mig camí, nosaltres l’anomenem sensorial.

Expliquem una història que sempre parteix d’un llibre perquè estem parlant de fomentar la cultura des de petits. Mentre s’explica la història fem que el públic hi intervingui i que hagin d’utilitzar els cinc sentits.

– Els cinc sentits?

– No ho desvetllaré perquè dissabte sigui sorpresa però portem elements per olorar, per tocar o música. Busquem una experiència molt vivencial i global, que marxin d’allà no només havent escoltat una història sinó que l’hagin viscut i s’ho hagin passat bé, molt important.

– Com es crea el vincle entre lectura i experiència sensorial en aquest públic tan jove?

– És molt important que gaudeixin de l’experiència del llibre, primer amb les orelles, perquè quan puguin vagin a buscar-lo i el llegeixin. Els estem indicant el camí cap als llibres, cap al lloc on hi ha moltíssimes aventures i històries fantàstiques que els estan esperant. Els obrim la porta de la biblioteca per trobar un món per descobrir que els portarà molt lluny. Es tracta d’associar l’objecte llibre amb una bona experiència, com més aviat comenci aquest vincle més consolidada estarà aquesta persona com a lectora. També potenciem el desenvolupament de la curiositat.



– Veniu sovint a Andorra?

– Sí, hi hem creat una relació molt especial. No només a Sant Julià, també hem vingut a Encamp a Andorra la Vella. Amb diferents espectacles, alguns més teatrals, però, sobretot, a explicar contes.

– Com és explicar contes a infants tan joves?

– Per nosaltres poder explicar contes és un regal i un luxe, no és només una feina, és molt important per a nosaltres. La fem amb molta cura perquè pensem que és un lloc molt important per a transmetre cultura. Explicar contes pot semblar una cosa petita, molt de casa, però nosaltres hi donem molta importància.

– Teniu algun altre projecte amb contes que voldríeu destacar?

– Estem fent un projecte amb la Diputació de Girona explicant contes per la igualtat, és un projecte molt xulo.