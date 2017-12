Nascuda a l’Era d’Ordino va uns pocs anys, la Lurdes Riba és un dels grans culpables de què la parròquia recuperi una tradició social molt arrelada al Principat com és el Quinto. Ella és la presidenta de l’Associació de Gent Gran d’Ordino (AGGO), l’organitzador de l’esdeveniment. Una dona divertida i aquests dies, més nerviosa que de costum ultimant els preparatius.

–Per als despistats i els joves, expliqui què és el quinto?

–És un bingo però en comptes de repartir premis, fem regals. És un esdeveniment social ideal per a dates especials com el Nadal. Tothom està convidat, estem oberts a tot el país.

–Quantes partides es juguen?

–Es fan cinc quintos i per acabar, un d’extraordinari. Amb cinc euros ho jugues tot i en cada partida optes a premis per la primera línia, la segona línia i el quinto (el bingo).

–Dissabte a les sis de la tarda a l’ACCO. Esperen molta gent?

–Em sembla que sí. Esperem ser entre 200 i 250 persones.

–A altres parròquies habitualment es mouen entre les 50 i 100. Què han fet per atraure tanta gent?

–Res més que el boca a boca, però sembla que ha funcionat molt bé.

–També es parla de què hi ha un llistat interminable de regals.

–No ens podem queixar. Tenim ampolles de cava, torrons, bombons, cascos de moto, joguines, productes de perfumeria i d’artesania, esmorzars, dinars i sopars en establiments de tot Andorra. La veritat és que tant petites, com mitjanes i grans empreses han fet un gran esforç per ajudar-nos i els estem molt agraïts. També a institucions públiques com l’Arxiu Nacional, l’Institut d’Estudis, el col·legi d’arquitectes o els Ministeris de Cultura i Afers Socials.

També hem volgut anar una mica més enllà del que és el concepte clàssic del Quinto. Volem que sigui una gran reunió de poble, però també hem trobat la manera de donar-li un aire cultural de país. Per exemple, un del premis seran dos llibres espectaculars de fotos d’Arcalís fetes pel Jaume Riba i també tenim entrades a museus. Ha costat, però entre l’AGGO, la Sandra de l’Esbart, la Marta de la Casa Pairal i la Federació de Gent Gran sembla que aconseguirem que sigui una tarda agradable de Nadal.

–Pot avançar alguna cosa els premis importants?

–Et puc dir que hi ha un vol en helicòpter i algun altre regal gros que és una sorpresa.



–És l’esdeveniment més gros que ha dut a terme l’AGGO?

–Existim fa un any, així que probablement sí. De fet, oficialment és el primer que organitzem perquè no ens hem constituït formalment fins aquesta setmana.

–Vostè és el soci número 1 de l’AGGO. Sona maco, oi?

–Sí. Som 57 els associats. Jo sóc la primera perquè els set inscrits som els membres de la junta i a mi, com a presidenta, em van oferir aquest honor.

–Què fan a l’AGGO?

–Els objectius que tenim és passar-ho bé, ser solidaris i fer conèixer el nostre país més a fons.

–Algun exemple d’aquesta filosofia?

–Gràcies a la Casa Pairal organitzem viatges, com la visita a la Fira del Torró d’Agramunt, unes caves de vi a Carinyena o una ruta per Saragossa. I fem gimnàstica, balls, tallers de memòria, aquagym… D’accions socials, fa no gaire vam fer amb ganxet dotze mitenes i xarxes de cabell per a l’esbart Valls del Nord i ara estem fent uns calendaris amb paper scrap.

–Ja tenen algun pla per al 2018?

–Volem potenciar les sortides per Andorra, per conèixer més els nostres racons i la nostra història.

–Quin dinamisme!

–És que ens sentim joves d’esperit. Fins i tot volem crear un grup de whatsapp que anomenarem fadrins, que tradicionalment és com es diuen els joves que organitzen les Festes Majors a Andorra. Molt millor que padrins, oi?