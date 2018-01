David Arrabal va guanyar el premi de poesia Martí i Pol el 2014 i, això, el va impulsar a publicar el seu primer poemari. També el van animar els seus amics, que van llegir les seves obres. Aquest poemari és un recull de peces que ha escrit en els darrers vint i anys, que ara surten en format llibre en La noche roja. La presentació d’avui estarà acompanyat de Lydia Gregory amb qui ha col·laborat per fer una àudio-guia que acompanya el llibre.

–Quin tipus de poesia ens trobem?

–Tinc un estil lliure. Sense res marcat i escric el que em surt. No m’agrada cenyir-me a una mètrica o temàtica. Quan faig poesia, intento explicar coses que no arribo a fer amb la novel·la. Utilitzo la poesia per explicar o dir coses més sentides.

–Sobre quins temes escriu?

–Amor, desamor, crítica social, mitologia, religió. Hi ha de tot.

–Per què el titular: La noche roja?

–Tots els poemes que hi ha aquí, fins al més vell que té vint anys, els he escrit a la nit. Cap poema està fet durant el dia. I el vermell perquè és un color que ho expressa tot: l’amor, la ira, la violència, la calor. Tot i que el meu color és el negre, el vermell té un ventall més ampli d’expressivitat.

–Per què tots els poemes estan escrits a la nit?

–Normalment a la nit és quan estic a casa i, per això, és quan tinc més temps lliure per escriure.

–Fins ara el coneixíem més per prosa, ha estat difícil endinsar-se a la poesia?

–La veritat que no, que ha sortit sol. Amics meus que són poetes, ho van llegir i em van dir que ho havia de publicar. També arran de guanyar el Martí i Pol em vaig animar. Ha estat lent, han passat tres anys, però són els que he fet la selecció. Després d’això va venir la possibilitat de fer l’àudio-guia, que és un CD que acompanya el llibre.

–Què inclou el CD?

–Tota l’obra recitada per mi i per la Lydia Gregory.

–Per què va decidir recitar els poemes?

–És una idea que tinc des que vaig publicar el primer llibre, que és fer una àudio-guia perquè les persones invidents, que no poden llegir, que tinguin accés als poemes. La Lydia ha coordinat tot l’audio-guia.

–Quina diferència hi ha entre escriure prosa i poesia?

–Moltes. A mi, per exemple, m’agrada molt escriure prosa poètica i m’agrada llegir els clàssics com Homer o Dante. Llavors escribien una prosa que utilitzaven poesia. No m’he trobat gaire diferència.

–En els seus poemes parla dels clàssics, és una relectura a valors universals?

–El que proposo en el llibre, a part d’expressar-me, que cada lector interpreti el que vulgui a l’hora de llegir. No busco dir grans veritats, però que el lector pensi: jo crec que vol dir això.