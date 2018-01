La jove escriptora Rocío Perales oferirà avui una xerrada, a les 20.00 hores, a la biblioteca del Pas de la Casa sota el títol L’experiència d’escriure. Perales es va estrenar com a autora l’any passat amb l’obra El instante de la onomatopeya i aprofitarà precisament aquesta primera experiència per donar a conèixer el procés que ha viscut durant la publicació del llibre i com, tot i poder fer realitat la seva passió, ha hagut de fer-se un lloc i trobar el seu propi estil en un món molt «competitiu».

–En què consistirà la xerrada?

–Durant la xerrada partiré de la meva primera experiència com a escriptora amb l’obra El instante de la onomatopeya, que vaig publicar l’any passat, i explicaré la part més formal del procés des del meu punt de vista, com, per exemple, el pas de posar-se en contacte amb una editorial.

–Quin ha estat el pas més fàcil del procés?

–Escriure. Fa molts anys escric per plaer, i quan dediques temps a fer una cosa que t’agrada, gaudeixes molt el que fas i t’és relativament fàcil fer-ho.

–I el més difícil?

-Moltes coses [riu]. Precisament, la xerrada se centrarà sobretot en les dificultats, perquè la part bonica o fàcil podem dir que és escriure, però també cal dir que és un món molt competitiu. És molt difícil fer-te un nom com a escriptor/a i sovint costa trobar el teu estil.

–Què ha de tenir una obra literària perquè atregui o cridi l’atenció als lectors?

–No crec que hi hagi res concret que atregui els lectors. El que sí que considero és que has de trobar la teva veu literària i l’has de plasmar en els teus texts. Els escrits han de tenir un sentit més enllà del que s’explica en ells, han de tenir un sentit personal que, sobretot, arribi als lectors.

–L’any passat va publicar per primera vegada, però la seva passió per l’escriptura ve de més lluny.

–Sí. Fa molts anys que em dedico al món de l’escriptura, ja sigui a través de blogs, diaris o altres plataformes. Però és veritat que no va ser fins a l’any passat que vaig decidir agafar empenta i fer un pas més enllà.

–L’escriptura es porta a dins o es pot adquirir?

–Una part molt important a l’hora d’escriure és la pràctica, això és innegable, perquè si practiques, podràs millorar i aniràs perfeccionant alguns aspectes. Tot i això, has de tenir alguna cosa a dins i saber-la transmetre a través de l’escriptura.

–Andorra ofereix oportunitats per als nous escriptors?

–Sí. Jo vaig fer la publicació a través d’una editorial d’Espanya, i puc dir que on he rebut més acompanyament i suport és des d’Andorra. És des d’on estic rebent més resposta, i després de trucar a moltes portes, això també et fa seguir i et dona motivació.