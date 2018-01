Fa dues dècades que va arribar al país i des de quasi el seu aterratge ha estat lligat a la Federació Andorrana de Muntanyisme, on ocupa el càrrec de director tècnic. És un dels encarregats de marcar els recorreguts de la Font Blanca, que aquesta setmana torna a portar el bo i millor dels esquiadors de muntanya a nivell internacional.



–Què significa per a Andorra tenir una prova dins el calendari de la Copa del Món?

–Per a un país de neu tenir una prova de la Copa del Món, que és el màxim nivell de competició, és molt important. Som un estat petit però fora, en el món de l’esquí de muntanya, se’ns coneix i se’ns valora molt. És un privilegi que tot això passi. Com més passen els anys la prova es fa més important i agafa rellevància a nivell internacional. A més, tenim la sort que a Andorra tothom hi col·labora per a que tot surti bé.

–Quin paper tenen els voluntaris per a que tota l’organització de les curses no tinguin cap errada?

–En qualsevol prova hi ha un director de cursa, que és del tot necessari, però si no tens a tots aquestes persones que realitzen diferents tasques de manera desinteressada i que treballen a consciència, no seria una realitat. És una feina que a vegades no és massa visible, però és essencial. Sense els voluntaris la cursa no seria possible. Hi ha 150. Són moltes hores les que es dediquen per a que tot funcioni a la perfecció. També hi ha un comitè organitzador molt potent, amb una vintena de persones, que s’estan tot un any preparant l’esdeveniment.

–La Font Blanca ha anat evolucionant des d’aquella primera edició del 1996.

–Ho ha fet juntament amb la progressió que ha tingut l’esquí de muntanya arreu. El creixement ha estat conjunt. Es tracta d’una prova del tot consolidada i reconeguda a nivell internacional. Tothom ens sap situar en el mapa i som una referència.

–Aquesta experiència i reconeixement és el que fa plantejar organitzar els Campionats del Món el 2021.

–Hi estem al darrere. Ja n’hem acollit un i dos europeus. Aquest esport està creixent i les necessitats cada cop són més elevades, però a nivell logísitc estem del tot preparats per organitzar-los.

–Els Mundials seran just un any abans dels Jocs Olímpics d’hivern, on l’esquí de muntanya espera ser-hi per primer cop. Serà així?

–Fa molts anys que se’n parlava i un dia o altre arribarà. No veig possible que es quedi fora el 2022, perquè el ventall de curses que hi ha s’adapten perfectament a uns Jocs Olímpics.

–Aquesta és una disciplina que porta anys en costant creixement, no només a Andorra, sinó arreu.

–Està tenint una evolució constant a nivell de practicants. Ara no hi ha botiga d’esports on entris i no et trobis material d’esquí de muntanya. Aquesta és una bona prova d’això. A més, tots les estacions d’esquí aquí al país hi han posat molt interès.