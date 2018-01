La cònsol major de la capital arriba a la meitat del mandat convençuda de la feina feta fins ara i remarca que s’han hagut de fer moltes inversions que no s’havien previst a l’inici. Explica que segueixen interessats en poder disposar d’un recinte multifuncional per poder acollir tot tipus d’esdeveniment sense condicionar les zones d’aparcament.

–Quin balanç fa de la primera meitat del mandat?

–Han estat dos anys en què s’han projectat moltes coses, en els quals hem preparat la gran fase d’atac que farem aquest any i el que ve. Dos anys molt intensos a nivell de treball. Hem tingut força sorpreses i ens hem hagut d’activar per trobar solucions o pressupostar temes que nosaltres d’entrada no teníem previst. Per tant en faig una valoració positiva. L’altre dia vam fer revisió de programa i realment portem molta part executada i molta part que s’executarà entre aquest any i el que ve perquè està ja quasi tot en fase. Hi ha moltes coses que ens van sorgint el dia a dia, els comuns som vius i quan surt un problema, encara que no l’haguéssim previst l’hem d’afrontar i és el què hem fet.

–Què han trobat que no esperaven i com els han condicionat?

–Per exemple els Serradells, amb un problema de manteniment tant important que ha provocat que ens caigués la façana, literalment. Tres milions d’euros ens està costant el tema. No ho teníem previst al pressupost ni al nostre projecte i són diners que els hem de retallar d’altres llocs. Les separatives, ens pensàvem que hi havia molta més part feta i no és així, pert tant, hi estem destinant molts esforços. Aquests potser podrien ser els punts més importants. També el cadastre, pensàvem que estava una mica avançat, però no estava ni començat. Son punts importants, pressupostàriament tenen un pes fort i això fa que haguem de replantejar coses. Moltes vegades l’oposició ens diu que improvisem, però és que hem d’afrontar coses que no teníem previstes.

–Del què han hagut de deixar de fer per pagar altres projectes, hi ha quelcom d’especial importància?

–No, perquè ho farem. Per això hem previst una mica d’endeutament de cara aquest any, per poder fer el què teníem projectat i pensem que Andorra la Vella mereix i necessita. No volem que el què hem de fer per obligació ens limiti el nostre projecte de parròquia. En cap cas volíem incrementar el deute i penso que no l’incrementarem, però si més no hem hagut de fer una previsió. Quan tanquem l’any veurem si el deute s’haurà incrementat o no, però és que no volem renunciar al què pensem que la parròquia necessita.

–Deia que l’oposició els acusa d’improvisar, també de no complir prou amb els projecte anunciats.

–El què està clar és que no es pot fer tot d’avui per demà. Però a què es refereixen? A l’avinguda d’Enclar? Nosaltres vam projectar que faríem un gran pol atractiu per l’entrada d’Andorra i crec que l’hem pogut fer a nivell d’enllumenat de Nadal. Però és cert que poc sabíem que allà hi ha una propietat que està obligada a fer unes obres d’urbanització i tampoc anirem a tirar uns diners i fer-ho nosaltres més de pressa. Això ha comportat una negociació amb aquesta propietat que s’ha allargat més del què pensàvem. Però ara estem molt a prop i crec que ho aconseguirem. No caldrà que destinem una part de diners públics a una obra que l’han de fer uns particulars.

–Quan es tindrà aquest acord?

–No està tancat encara, però podríem dir que estem molt a prop i crec que abans del març es podrà fer públic que la propietat adjudica els treballs. Llavors en el projecte sí que hi ha participat el comú, hem dit el què volíem, entre tots hem fet el projecte. A partir d’aquí crec que tot el que vam dir que faríem ho hem anat fent i sinó ho farem en aquests dos anys, perquè encara ens queden dos anys per davant. El què hem fet fins ara és estudiar, organitzar-nos i per tant, soc positiva i crec que estem fent el què vam dir que faríem.

–Parlem de l’agència tributària. El ministre Cinca va dir que s’havien de tornar a reunir per decidir. S’hi sumaran?

–Nosaltres n’hem començat a parlar i ja he dit que hi creiem, però és cert que de la manera que s’ha muntat i de la manera que funciona tot, a nosaltres ja ens funciona el què tenim. Per tant, haver de posar diners per una cosa que ja ens funciona és el problema que tenim. Sí que vam fer reunió i el ministre ens va fer una proposta que el comú ha valorat. Això fa que ens atancem, però encara no puc dir que estigui tancat. Ens hem de tornar a reunir.

–La duplicitat de costos és la dificultat?

–Sí, tenim treballadors i si anar a una agència tributaria única ens costa 300.000 euros i no en traiem res... Si s’hagués fet l’any 2016, potser a nosaltres ens hauria anat més bé. Però hem tingut tot el 2017 per adaptar-nos al sistema. Ja no anem a la Batllia, ja ho fem directament mitjançant els bancs, tot això funciona perfectament, llavors, què ens aporta l’agència tributària única? Nosaltres hi estem disposats, però que ens surti a compte a tots, no només a uns quants.

–Poder traspassar els treballadors seria una opció?

–El problema que tenim és aquest: nosaltres no tanquem el servei i no el tancarem perquè hi ha una sèrie de serveis que el seguim donant i per tant necessitem treballadors. La llei de la Funció Pública no et permet que una persona la puguis fer anar a un altre departament del Govern si no tanques el servei i amb la reforma penso que tampoc. Aleshores, el personal del comú, si no vol anar cap allà, no podem obligar-los a anar-hi. Si hem de mantenir el personal i a sobre pagar aquests diners... el problema nostre és aquest. Hem de continuar parlant amb el ministre. Sembla que ens hem atançat una mica, no està per fer-ho públic però hi ha possibilitats.

–El recinte multifuncional està totalment descartat?

–És una qüestió de Govern. A nosaltres ens interessa molt, molt, perquè tenim la fira, tenim el Cirque du Soleil, i tenim un aparcament que es veu limitat quasi quatre mesos l’any i això és un greuge molt important per Andorra la Vella. Per tant ens interessa molt aquest recinte multifuncional i crec que alguna cosa s’haurà de fer. Però bé, esperarem, sembla que el Govern de moment ho ha descartat, al menys per aquest any. Però veurem.

–Des del comú s’havien mirat alguns espais.

–Però es necessiten molts metres i costa trobar-ho. Tenim el pressupost limitat i estem parlant de molts diners, però hi seguim treballant. No en un recinte multifuncional, sinó en una cosa més adaptada a les necessitats pròpies, però és una cosa a llarg termini. Veurem com evoluciona, crec que n’hi hauria d’haver un de nacional per fer tot aquest tipus d’esdeveniments: fires, concerts, el Cirque, trial indoor, moltes coses d’aquest tipus. Un país turístic com el nostre l’ha de tenir. És necessari. Tenim el Centre de Congressos amb 900 places, però no és un recinte per fer segons quin tipus d’actuacions i per tant jo crec que Andorra ho necessita com a complement turístic.

–I el projecte del Pic de Carroi, es manté?

–El compromís hi és, n’hem parlat algun dia, però està clar que el comú no pot fer l’aportació per fer el telefèric, ha de ser inversió privada totalment. Estem oberts i quan hi hagi inversors el comú traurà el concurs. Però treure el concurs sense la seguretat que s’hi presenti algú... El plec de bases el tenim avançat, hi ha estudis, hi ha documents, però falten els inversors. Esperem que aquest 2018 els porti.