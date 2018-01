Començava el curs amb el juvenil i es troba a aquesta alçades de la lliga completament assentat al primer equip. A base de joc i gols s’ha fet un lloc a la davantera de l’FC Andorra, tenint la confiança dels dos entrenadors que han passat per la banqueta tricolor. Té molt futur i està cridat a formar part de la selecció absoluta en els pròxims temps si dona continuïtat a la trajectòria que està tenint i el rendiment que demostra en cada partit.



–Esperava tenir aquest protagonisme al primer equip?

–M’ha sorprès bastant, així com els resultats de l’equip com estan sortint. A nivell personal estic molt content per aportar treball i gols. Però no em puc quedar aquí, he de seguir millorant. Mica en mica vaig agafant confiança, amb l’ajuda dels companys, ja que sense ells no podria marcar.

–L’aposta d’aquesta temporada del club pels joves de la casa és tota una declaració d’intencions...

–Dins l’equip no hi ha unes grans diferències d’edat amb la majoria de jugadors, a part dels veterans. Tot plegat ens dona molta confiança i això es nota al camp.

–Com valora la trajectòria que està seguint l’equip?

–Anem en línia ascendent. Primer de tot tenim molt clar que hem d’assegurar la permanència, i un cop assolida més endavant ja veurem si podem mirar més amunt.

–Encara no ha jugat amb la selecció absoluta, però tal i com li estan anant les coses a l’FC Andorra segur que es veu ben aviat debutant-hi...

–El treball que faig és diari i ja veurem si el seleccionador creu que és adient que entri en una convocatòria. Ho espero amb ànsies. Per a qualsevol jugador d’Andorra el seu objectiu és arribar a l’absoluta i defensar els colors del país a mort. També s’està confiant amb els joves i et dona molta motivació.

–Que en pensa de la creació per part de la UEFA de la Lliga de les Nacions?

–Els partits estaran més equilibrats i podrem tenir moltes més opcions de competir, i perquè no, aspirar a una Eurocopa o un Mundial. Tenim un grup que serà complicat. A Letònia la coneixem bé. Ens hi hem enfrontat recentment a la darrera fase de classificació i ens va guanyar les dues vegades. Kazakhstan i Geògia són bastant potents.Tots tres rivals ens exigiran molt.

–El seu pare és porter i continua en actiu. La posició al terreny de joc és completament diferent a la seva, però que li comenta?

–Em ve a veure als partits i sempre em comenta l’actitud que mostro i em corregeix diferents accions que faig. M’ajuda i em diu el que faig bé i el que no. Em dona consells.

–Alguna vegada ha tingut l’oportunitat de marcar-li?

–A la pretemporada ens vam enfrontar en un amistós amb el juvenil i li vaig marcar. Va ser de penal, i em va dir que se’l va deixar fer, però sé que no és veritat.