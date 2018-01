Xavier Altimir, president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), afronta el seu últim any al capdavant de la patronal amb ganes d’incrementar el nombre d’afiliats. També vol continuar al peu del canó pel que fa a l’acord d’associació amb la UE.

–Aquest dijous la CEA obrirà amb la Pimec una delegació conjunta a Brussel·les. Quines seran o creu que haurien de ser les primeres actuacions de la nova oficina?

–Al final, el que hem signat amb la Pimec per obrir l’oficina no és rés més que una ampliació de l’acord de col·laboració que ja vam establir el 2009 amb la patronal catalana. Una de les primeres feines encomanades és negociar i gestionar l’associació de la CEA a la Ueapme, la patronal europea. La CEA té 800 afiliats i la Pimec en té 80.000, així que assumirem els costos de manera proporcional. Un cop associats a la Ueapme, confeccionarem un calendari d’accions que podran ser d’utilitat per a molts afiliats.

–En quins casos pràctics podria afavorir els empresaris andorrans?

–Hi ha sectors que els pot anar molt bé. Per exemple, el de transports. Es troben amb molts problemes per accedir a segons quins països. De d’aquesta oficina a Bèlgica podrem treballar aquest tema, negociant amb els estats per facilitar el lliure accés per carretera.

–Quan preveu que la CEA s’adhereixi a la patronal europea?

–El procés ha de ser relativament ràpid. Abans de l’estiu hauria d’estar enllestit. La nostra no serà una afiliació directa, perquè no som de la UE així que no serem una patronal afiliada sinó associada, com Suïssa o Liechtenstein. Encara estem negociant la quota a pagar. Obrir aquesta oficina suposa un augment important de la despesa de la CEA i volem que repercuteixi en el volum d’empreses que s’hi afiliïn.

–Es proposa un mínim d’afiliats nous aquest any?

–Cada any ens marquem un nombre d’afiliats concret, però la mitjana és d’entre 25 i 30 socis nous a l’any. Aquest any volem que siguin molts més. La nova oficina servirà per donar més visibilitat a la patronal.

–Quins són els reptes que encara la CEA aquest any?

–Obrir l’oficina a Brussel·les, poder comptar amb l’aprovació de les lleis laborals –de fet, aquesta setmana tenim una reunió amb el grup liberal per parlar-ne–, fer un seguiment molt acurat de l’acord d’associació amb la UE i guanyar més afiliats que l’any passat. També tenim pendent la gala dels premis CEA, que se celebrarà el 15 de març.

–S’hi ha presentat molta gent?

–Aquest any estem molt contents per la participació. S’hi han postulat una vuitantena d’empreses.

–A finals d’any hi haurà canvis a la junta directiva.

–Aquest és un altre dels reptes del 2018. Hem de començar a preparar les candidatures de cara a finals d’any. A principis d’any ja hi haurà la junta definitiva que haurà d’iniciar una nova era a la CEA.

–Qui postularà com a candidat a la presidència?

-No se sap qui postularà. Només puc dir que jo no m’hi tornaré a presentar. Hi porto 12 anys i ja toca un relleu a la presidència de la CEA.