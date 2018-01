La ministra garanteix que els treballadors públics no perdran poder adquisitiu i destaca que amb la reforma es podrà millorar l’eficiència de l’administració, el què també es traduirà amb un millor servei als ciutadans.

–Què aporta de nou la reforma?

–Crec que un dels capítols més importants és el dedicat a la formació. Formació inicial, continuada, específica, plans de formació, possiblitat de subscriure acords amb altres administracions o institucions que han de permetre millorar la capacitació del personal de l’administració. Aquesta és realment una de les novetats i que ha de ser una de les eines perquè el personal de l’administració pugui avançar en la seva carrera professional, tant a nivell horitzonal com vertical.

–L’avaluació de l’acompliment queda en segon terme?

–Volem implantar un nou model de 360 graus en el qual no hi ha una avaluació feta únicament pel superior jeràrquic, sinó que inclou tot l’entorn, els usuaris si és un servei té atenció al ciutadà i altres departaments amb qui es pugui col·laborar. Una de les demandes del personal de l’administració és que les avaluacions anteriors havien estat, en part, molt subjectives i calia buscar un mecanisme que permetés reduir-ho.

–Els ciutadans podran avaluar els treballadors de l’administració?

–En part. Haurem de trobar el mecanisme, és una proposta d’avaluació en la què intervindrà més gent.

–A dia d’avui la valoració de l’atenció és positiva?

–A nivell de tràmits s’ha millorat molt. Continuem simplificant processos i implementant aquesta administració electrònica per facilitar el funcionament del servei. Intentem evitar desplaçaments en la mesura del possible. Ara bé, el què en cap cas no podem oblidar mai és que l’administració es deu al ciutadà i totes les millores han de tenir com a objectiu una millora del servei al ciutadà.



–Els sindicats els acusen de voler fer una Funció Pública low cost.

–Crec que en cap cas podem parlar d’una Funció Pública low cost des del moment que el model del Govern pretén implementar millores a nivell del règim retributiu. Per tant, el què sí parlem és de retribuir proporcionalment en termes d’eficiència i fent que sigui necessària una avaluació.

–Els funcionaris no perdran poder adquisitiu?

–No. Entenem que qüestions com la carrera professional, l’avaluació de l’acompliment i el règim retributiu són cabdals, però el què estem oferint són nous complements que permetran millorar la seva situació retributiva. Proposem canviar de triennis a quinquennis i amb part d’aquesta despesa finançar la carrera professional i el sistema d’incentius establir-lo amb el complement de productivitat.

–Era impossible mantenir els triennis?

–Vam compartir amb els sindicats, com ho estem fent amb la resta de treballadors un estudi econòmic amb una projecció a 25 anys amb els treballadors que hi ha actualment per veure realment quin era l’impacte econòmic d’aquest canvi de règim. El què és evident és que el sistema de triennis, en sumar-li la nostra proposta de carrera horitzonal i de sistema d’incentius és insostenible econòmicament. Per tant, vam optar per canviar de règim buscant l’eficiència i la millora del servei al ciutadà.



–Es pot tirar endavant la reforma amb l’oposició frontal dels sindicats?

–També és important fer valdre moltes de les opinions que ens han arribat demanant que hi hagi un mecanisme per poder tenir la carrera horitzonal i progressar retributivament al mateix lloc de treball. Els sindicats són un col·lectiu important, però hem de tenir present que hi ha molta gent no afiliada que també ens transmet la seva opinió i ho hem de considerar.

–Hi ha una amenaça de vaga sobre la taula. Com ho afronten?

–Nosaltres hem de ser prudents. L’exercici del dret de vaga el Govern l’ha de respectar, està protegit a la Constitució i el poden exercir tenint en compte que probablement s’hauran de garantir uns serveis mínims. Esperarem a conèixer la decisió de demà.

–Si la comissió consultiva no és un espai de negociació, on s’ha de fer?

–Hi ha hagut reunions paral·leles amb els representants dels sindicats i crec que és en aquest marc on s’han de tractar determinades qüestions. I malgrat que no és pròpiament una taula sindical, hem de tenir present que nosaltres sí que hem tingut en consideració algunes de les demandes que s’han plantejat a la comissió consultiva.

–Però la sentència del Superior dona la raó als sindicats.

–No diu que la comissió és una taula de negociació sindical. Sí que diu que és el lloc on ells exerceixen aquesta activitat, però també diu que ho fan mitjançant l’emissió de l’informe preceptiu no vinculant.

–S’han previst molts reglaments. Un dels neguits que hi ha és que passi com amb l’actual llei i no s’arribin a desenvolupar. Això canviarà?

–Aquest és el compromís del Govern i així ho hem manifestat a tots els treballadors en les reunions que estem mantenint. El nostre compromís és treballar aquest any perquè principalment dos reglaments, el de la carrera professional i el de l’avalució de l’acompliment, estiguin enllestits abans de l’entrada en vigor de la llei per no demorar la implementació del nou model.

–A més, s’ha fixat un termini per llei.

–Sí, la llei preveu un termini d’un any per desplegar tots els reglaments que s’hi preveuen, però el nostre compromís és treballar ja aquest any dos reglaments per implementar el nou model el més aviat possible.

–La llei entrarà a tràmit abans del final de la legislatura?

–Així ho espera el Govern.

–Algunes veus ho posen en dubte tenint en compte els riscos electorals.

–El Govern té clar que és una de les seves reformes prioritàries i hi donarà prioritat davant d’altres projectes que es troben ara a tràmit al Consell, com ja es va fer amb les lleis dels cossos especials.