El proper dia 4 de febrer és el dia Mundial contra el Càncer. En aquest context, Assandca organitza la segona edició d’Agafa la paella pel mànec. En aquest context, el dietista Gil, junt amb el cuiner Eduard Carabantes, impartiran quatre tallers el 3 i 4 de febrer sobre quina és una bona alimentació per prevenir la malaltia.

–Quins aliments ajuden a prevenir el càncer?

–Hi ha un seguit d’aliments que porten una sèrie de substàncies que tenen un paper rellevant en la prevenció d’algunes malalties degeneratives com el càncer.

–De quins aliments parlem?

–Els que tenen un potencial antioxidant com les fruites i les verdures. Productes fitoquímics o quimio preventors, que són aliments vegetals i de bacteris que tenen la capacitat d’adherir-se a l’aparell digestiu i tenen un paper protector.

–Quins productes són?

–El bròquil, la coliflor, la col o la ceba, encara que en menor quantitat. La magrana té un material antioxidant molt important, així com la cúrcuma i el gingebre. I bacteris, doncs, aliments fermentats com el iogurt.

–Una bona dieta prevé el càncer?

–Una dieta no cura el càncer i tampoc una dieta equilibrada pot assegurar el 100% que no contraurem malalties. Un de cada quatre càncers, però, té incorreccions a l’hora de menjar.

–Un cop a una persona li detecten càncer, ha de seguir una dieta?

–El que és important aquí és pal·liar els efectes adversos del tractament com la quimioteràpia o radioteràpia. S’ha d’evitar la desnutrició del pacient. Per això, s’ha d’adaptar la dieta als gustos de la persona perquè predomina el fet que la persona ingereixi alguna cosa.

–Es diu que els productes químics que posen als cultius poden ser cancerígens, és cert?

–Jo recomano que tot el que sigui de procedència vegetal sigui ecològic. Els productes ecològics tenen uns estàndards de qualitat molt elevat i una concentració mínima de químics, que entren a la cadena alimentària i s’acumulen a l’organisme.



–A banda de prevenir el càncer, hi ha una bona dieta per tenir la salut?

–Les bases de la dieta mediterrània. Si estiguéssim a la Xina o als Estats Units diríem el mateix. És una dieta rica en fruites, verdures, llegums i poc complement de proteïna animal. No vol dir que estigui prohibida, però és millor canviar-la per fons vegetal.

–La mediterrània és la millor dieta del món?

–Jo crec que sí. L’original perquè amb el temps es va incrementant molt el consum de carn. No som carnívors estrictes i el nostre aparell digestiu no se sembla al d’un lleó. Els nostres budells, estómac i esòfag es sembla més al d’un animal omnívor que carnívor. Per tant grans quantitats de carn estan injustificades.

–La dieta dels vegetarians és més equilibrada

–En principi sí, però és difícil en nutrició fer una conclusió general i extrapolar-les, però solen ser persones preocupades per la salut.