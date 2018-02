Filipe Busto (Portugal, 1983) és l’entrenador de la indiscutible revelació de la Primera Divisió Nacional de futbol. L’Engordany ha estat moltes setmanes líder i iniciada la segona part de la temporada és segons a tres punts del Vallbanc FC Santa Coloma. Són els dos candidats al títol.

–Un nou projecte amb canvis importants en l’estructura tècnica i la plantilla. Ni en el millor del somnis esperaven lluitar pel títol?

–El projecte, des del primer moment, estava encarat en poder lluitat pel títol. Els resultats i la nostra classificació s’ajusten a l’esperat de la temporada. Tenim un grup de treball de gran qualitat que ens permet afrontar cada partit amb la intenció de guanyar els tres punts.

–Per què s’escull Filipe Busto, un entrenador amb poca experiència a Primera?

–És cert que tinc una carrera curta, però la meva vinculació al futbol del país m’ha permès guanyar dues lligues nacionals de Primera, dues més de Segona i agafar experiència amb persones de renom al nostre futbol com es el Òscar Sonejee, entre d’altres.

–Quan contacten amb vostè, li entra vertigen , por o respecte el fet d’entrenar un equip que apunta a lluitar pel títol?

–Quan em van plantejar el projecte em sentia preparat i il·lusionat per afrontar el nou repte amb treball i dedicació, que no era un altre que ser campió nacional.

–L’equip menys golejat amb vuit gols en contra en 14 jornades. És el punt fort d’aquest equip, la defensa?

–L’equip té clar què fer sense i amb pilota. L’organització defensiva és la clau... No rebre, o rebre pocs gols, és imprescindible per guanyar partits a la nostra lliga. Intentem jugar bé, un futbol d’atac, sabem que fer en cada fase del nostre model de joc.

–Per contra, de gols a favor es comptabilitzen 26. Només els tres últims tenen xifres pitjors. És aquesta l’assignatura pendent?

–Dia a dia treballem per millorar L’efectivitat de cara a porteria. Generem moltes situacions de gol a cada partit, només falta millorar la finalització.

–Algun reforç d’hivern?

–Nicolàs, de moment és l’únic reforç. Un nou davanter que afegeix qualitat. Confiem plenament en la plan tilla actual.

–Es veuen capaços de mantenir el ritme del FC Santa Coloma?

–Ha guanyat les últimes quatre lligues i és un equip de qualitat i bastant lineal. Nosaltres hem demostrat que poder estar a la seva altura, però la temporada és molt llarga i tot està molt obert.

–Seria un fracàs no jugar a Europa?

–Més que fracàs, seria una llàstima.

–Està sent una temporada massa bona però puntual, o hi ha projecte perquè l’Engordany s’assenti a l’elit del futbol andorrà?

–I tan que hi ha projecte! És la nostra intenció. El projecte esta dissenyat perquè l’Engordany sigui un club model a Andorra.