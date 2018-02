Va estudiar enginyeria de telecomunicacions i després d’uns anys al sector privat va entrar a formar part del cos de policia. Fa 7 anys que forma part del grup de delictes tecnològics i és una de les organitzadores del Conand, el Congrés de Ciberseguretat que se celebra per segon any al país.

–Internet és més perillós del què pensem?

–Quan parlem d’Internet hem de ser conscients que en un sol clic podem estar connectats a qualsevol lloc del món i que, per tant, estem exposats i som vulnerables a patir un atac informàtic. Un altre punt important són les xarxes wifi i els dispositius mòbils, ja que fàcilment et poden suplantar.

– Els usuaris ens hauríem de preocupar més per conèixer els riscos?

–La tecnologia evoluciona molt ràpidament i estem acostumats a fer-ne ús perquè ens ho posen fàcil. Però no hem d’oblidar que el factor humà és més vulnerable que qualsevol tipus de sistema informàtic. Contínuament estem exposats i podem ser víctimes d’extorsions o estafes. Per protegir-nos hem de conèixer els riscos.

–Què comporta exposar la vida privada a la xarxa?

–Que siguis més vulnerable al moment en què algú vulgui fer-te un atac més personalitzat, ja que podrà recopilar dades que li seran d’ajuda. No hem d’oblidar que una vegada pengem informació a Internet en perdrem el control. La configuració de privacitat en les xarxes socials és primordial.

–Els menors són les víctimes fàcils?

–Sí, tothom està exposat però és veritat que els menors són potencialment més vulnerables perquè tenen un comportament, sovint, perillós. Són massa confiats i les xarxes socials tenen molta importània per a ells.

–Com podem garantir que no ens espien?

–Personalment crec que no es pot garantir. Però sí que cal invertir en conscienciació tecnològica humana i per tant actualitzar sempre els perfils digitals i invertir de manera important en mecanismes de seguretat que permetin focalitzar i mitigar qualsevol tipus d’intrusió.



–Però cada vegada estem més interconnectats, sobretot amb l’iOT, l’Internet de les coses. Com ho hem de gestionar?

–Està clar que ningú s’imaginava que tindríem dispositiu iOT en electrodomèstics, alarmes o fins i tot mascotes connectades a Interet. Bàsicament es pot resumir amb una paraula: conscienciació. Tant per als usuaris com per als fabricants, perquè incloguin uns estàndards mínims de seguretat. Un dels punts dèbils en quant a seguretat està en el disseny.

–La paraula hacker té una connotació negativa. Es pot ser policia i hacker?

–La paraula hacker és utilitzada freqüentment i erròniament amb una connotació negativa. Un hacker és, segons el diccionari, un individu que es dedica a programar de forma entusiasta o tot aquell expert en seguretat informàtica. Està clar que el ventall és molt ampli.