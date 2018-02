El cònsol ordinenc encara la segona meitat del mandat amb la prioritat d’enllestir la revisió del pla d’urbanisme i amb voluntat de trobar una solució per al centre de congressos.

–Quin balanç fa de la primera meitat del mandat?

–És un balanç positiu des del punt de vista que s’ha complert més del 70% del programa electoral. I la veritat és que és molt satisfactori arribar a la meitat del manat amb aquest nivell de compliment. I en els dos anys que queden acabarem d’assolir els reptes que ens havíem marcat. Evidentment hi ha projectes que no estaven dins del programa i que has de desenvolupar. Però estic molt satisfet de la tasca que ha fet tot l’equip.

–Quins són els principals objectius a partir d’ara?

–Un dels més importants és poder arribar a tancar l’acord amb Saetde. Aquest és un dels projectes que per a mi seria la culminació de les tasques més importants que s’han de fer. També estem treballant i penso que com a màxim en un mes i mig ja ho tindrem, en la revisió del pla d’urbanisme feta. Hi haurà una exposició pública i per tant abans de l’estiu crec que tindrem un dels temes importants per dinamitzar la parròquia i disposar d’una eina que promogui la construcció dins de l’entorn en el qual es mou Ordino. Som una parròquia de muntanya i ho hem de potenciar. Per tant, què millor que dins de les ordinacions i del pla d’urbanisme es faciliti mantenir l’entorn que tenim?

–Les actuacions que es fan a la carretera d’accés a Arcalís són suficients?

–El Govern ja està fent feina a les allaus del Corb i la previsió és que es pugui tenir acabat per la temporada 2019. Això ens permetrà d’alguna forma, minimitzar els dies de tancament i si posem solució al tema de les allaus ja farem un canvi molt important. A part, també és important l’eixamplament que s’està fent al Serrat.

–Es va eliminar un carril a la CG3 per millorar la seguretat, però s’havien de treballar altres accions. Ja les han decidit?

–Des d’Ordenament Territorial i la taula de mobilitat s’està treballant per veure com es reorganitza tota aquesta zona. Des que hi ha la gasolinera tenim molt més trànsit i és un tram a tractar, però conjuntament amb la resta del tram, entre l’encreuament cap a l’heliport i fins la cruïlla de l’Aldosa. Però bé, malgrat que molta gent diu que és un punt negre, també hi ha un problema greu d’incivisme.

–I de la desviació de la Massana se n’ha tornat a parlar?

–Entenem que hi ha un tema prioritari que és acabar la desviació de Sant Julià. Sempre dic el mateix: podem tenir carreteres molt bones a l’interior del país, però si les entrades no estan condicionades difícilment els turistes hi podran accedir. Però sí que la segona prioritat és la desviació de la Massana. Som conscients que necessita d’una inversió molt important, potser 40 o 50 milions d’euros i no és fàcil fer-la, però hi estem a sobre i treballem conjuntament amb el Govern per poder-la tirar endavant quan abans millor. Diria que és una necessitat i un problema no només d’Ordino i la Massana, sinó de país, perquè tothom té els mateixos problemes per creuar la parròquia.

–Els neguiteja el què pugui passar amb les lleis de transferències i competències?

–Segons l’informe del Comú de Sant Julià hi havia indicis d’inconstitucionalitat i s’ha portat al Tribunal Constitucional. A partir d’aquí l’únic que podem fer és esperar la seva resposta i en funció del què digui ens haurem d’adaptar. Nosaltres no podem dir res més. Es va aprovar la reforma i tots estàvem d’acord que fos així. Va ser un acord unànime.

–Un dels objectius que tenien era la dinamització comercial. Com està la creació de l’associació de comerciants?

–Estem a la fase final. Està pràcticament tancada i crec que serà una de les eines més importants per dinamitzar la parròquia. El fet que tots els comerciants estiguin junts en una associació permetrà tirar endavant projectes conjunts i d’alguna forma el què farem és fer projectes molt més treballats i adaptats a les necessitats de la parròquia, juntament amb els comerciants que són la gent que s’arrisquen i que ens ajuden a dinamitzar la parròquia. Perquè evidentment si no hi ha inversió privada l’administració tampoc pot fer res.

–Quines són les línies de treball? Perquè el comerç d’aquí és diferent del del centre del país.

–És evident que aquí som una parròquia de muntanya i apostem per tenir aquest entorn. Per tant és impossible que puguem tenir el mateix tipus de comerç que té Andorra la Vella o Escaldes. Per tant hem de buscar línies de negoci enfocades al nostre entorn, com la Casa de la muntanya. Llavors els privats han de fer inversions alineades amb aquest projecte. Si algú vol fer una inversió en una botiga de roba, no dic que no es pugui fer, però segurament no és el millor lloc. Per tant cal buscar altres negocis i activitats que es complementin bé amb el nostre entorn. Aquí si es tanca el projecte d’Arcalís crec que serà un revulsiu important.

–Tenir turisme però sense massificació, no?

–Sí, i això no és fàcil. Penso que estem en un moment de creixement, necessitem créixer, a nivell de país i encara més de parròquia. No hem d’oblidar que és una parròquia que està en un cul de sac, per tant és molt més difícil atraure turisme. L’hem d’atraure per l’entorn que tenim i per tant l’hem de dinamitzar i potenciar. Però hem de saber trobar l’equilibri perquè no es massifiqui perquè sinó perdria el seu encant. Tots els projectes que fem van en aquesta línia, també la construcció. S’ha revisat el pla d’urbanisme, es facilitarà la construcció però una construcció amb una normativa diferent a la d’ara i apostant sempre per mantenir l’entorn que tenim.

–Canviem de tema i anem al centre de congressos. Tenen alguna sortida?

–Fa mesos que ho diem, tenim gent interessada i continua l’interès. Quan això es concreti en un projecte nosaltres traurem un concurs públic per poder-ho adjudicar. És un dels temes pendents que tenim, des de fa molts mandats i penso que hem de trobar una sortida. No és fàcil, però intentarem fer el màxim. Hi estem treballant, no és fàcil, però hi posarem tots els esforços per arribar a trobar alguna empresa que el reactivi.

–Els han presentat algun projecte concret?

–No, ens han dit els projectes que poden tenir per dinamitzar-lo, però estan en fase d’estudi per part d’ells i han de fer els seus plans de viabilitat. Ara no puc dir de què es tracta, són temes que s’estan treballant i poden sortir o no. Prefereixo no avançar-me.