Antoni Tolmos és pianista i professor a la Universitat de Lleida i a la Universitat Autònoma de Barcelona i, a més, el director musical de Mamapop, l’espectacle que des de fa quatre anys a Lleida i dos a Andorra, recapta fons per a la investigació del càncer de mama amb una quarantena d’artistes sobre l’escenari i amb temàtiques per divertir-se.



–Com es va involucrar en el Mamapop?

–La idea del Mamapop va néixer fa força anys, tinc amistat des que érem molt jovenets amb el promotor, el Manel Simón i em va explicar la seva idea de producció musical explicada a obtenir recursos per a la investigació del càncer de mama, ja que la seva mare havia patit la malaltia.

–Quin tipus d’espectacle es van imaginar?

–La primera idea no era tan ambiciosa com el Mamapop, vam pensar en un concert únic entre amics, més en el perfil de concert tradicional benèfic: uns quants amics reunits per una bona causa. Però la idea va evolucionar i vam veure que era possible un espectacle amb un acabat totalment professional amb molts músics, amb bon nivell i ens vam tirar a la piscina en la primera edició a Lleida ara fa quatre anys.

–Què van fer?

–Vam crear una orquestra exclusiva per a aquell concert amb músics professionals i la resposta va ser tan bona que va convidar a seguir amb altres edicions i cada vegada amb més exigència perquè el públic volgués tornar. Cada any canvia la temàtica musical i amb aquesta quarta edició està dedicat a les bandes sonores de Hollywood, conegudes per tothom i que ens transporten a uns moments molt macos.

–Quines són les seves funcions com a director musical?

–Durant el concert, cal sincronitzar els més de 30 músics amb les coreografies i amb tot, és l’hora d’agafar la batuta física. Prèviament hi ha tot el procés de producció que parteix molts mesos abans quan ens reunim amb l’equip executiu i pensem amb els temes que podem reviure, en els més adients per fer-los en directe i com adaptar-los als cantants que tenim o si hem de buscar solistes.



–Com s’adapten les cançons que trieu al Mamapop?

–Comptem amb dos músics que són especialistes en arrenjaments i adapten totes les cançons a les característiques de l’espectacle. Aquestes figures fan una feina difícil i importantíssima, són el José Ramon Madrid, guitarrista, i Jaume Oliver, baixista.

–On i com van trobar aquests músics?

–Intentem que tot siguin músics de proximitat, estem basats a Lleida i tret dels solistes, Carmen Porcar i Toni Gilabert, tot són músics d’aquí. Aquest any no hi ha ningú andorrà però l’any passat vam col·laborar amb una violoncel·lista del país.

–Què li aporta col·laborar amb Mamapop?

–Poder accedir a un tipus de producció diferent però sobretot m’omple aportar un granet de sorra per obtenir recursos necessaris per a la investigació del càncer de mama.