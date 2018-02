Mateo Vienne (Barcelona, 1995) és un fanàtic de l’esport. Va jugar 15 anys al tennis i ho va deixar quan li va tocar escollir entre fer-se professional o estudiar, ha estat campió d’Espanya en beisbol i des de fa uns anys s’ha liat amb el vòlei i juga al CV Encamp.

–Com coneix el món del vòlei?

–La veritat és que mai m’havia plantejat jugar a aquest esport però anava a veure unes amigues que jugaven al Viladecans, em va agradar i com no tenien equip masculí, el vaig crear. Així també podien venir elles a veure’m.

–I com aterra al vestidor de l’Encamp?

–És la primera temporada a l’equip. Vaig venir a viure a Andorra fa un any i Sergio Borges és veí meu; un dia em vaig creuar amb ell, em va dir si volia jugar a l’Encamp i em va engrescar.

–Borrego, Carlinhos, Cristian… Són jugadors de Superlliga contra els quals ha de competir per guanyar-se un forat a la pista. Difícil?

–Sí, però he millorat molt i ràpid. Jugo de quatre receptor, però diguem que soc el joker per la meva polivalent. És un plaer jugar amb aquesta gent, que a més sempre et motiva i t’ajuda; això t’endolla. Som una família i compaginem el vòlei amb la feina però ens està anant força bé.



–Sí, perquè l’Encamp és líder i amb el títol gairebé al sarró, veritat?

–Vam guanyar el segon el dissabte i ara ja el tenim a onze punts. Amb dues victòries serem campions matemàtics a la fase regular.

–I després?

–A jugar la fase d’ascens. A Nacional hi ha tres grups i es classifiquen els dos primers de cada un, que quan acaba la fase regular van a una seu a jugar-se l’ascens. Només puja un així que hi haurà batalla segur.

–Quatre ascensos consecutius des que el club va començar a competir a Tercera Catalana. Es nota el salt de nivell en categoria nacional?

–Sí. El nivell dels equips, la preparació… A Catalana trobes equips amb algun jugador que destaca i a Nacional, tots són bons.

–Veieu la Superlliga molt lluny?

–A nivell esportiu tenim un bloc que podria jugar-hi però no a nivell de club. Si arribem a Superlliga 2 hem de fer el possible per trobar patrocinadors.

–Què tal Jose Garcia com a tècnic?

–Ha jugat Champions amb el París i això ho diu tot. En dos mesos ha canviat la dinàmica i hem fet un salt qualitatiu importantíssim. Potser gràcies a ell estem on estem. Tenim grans jugadors però ell és espectacular. Ho sap tot i és un líder total. Per mi és un mite.

–Es veu guanyant-se la vida amb el vòlei com Xavi Folguera o no és aquesta la idea?

–Jo ho veig com un hobbie i dutbo que em pugui guanyar la vida amb el vòlei. Ara, de fet, paguem per jugar. El que sí tinc clar és que vull guanyar-me la vida dins el món de l’esport.