Sito Adrán oferirà demà, a les 18.00 hores, una sessió de contacontes d’arreu del món a la Biblioteca d’Encamp. L’activitat acollirà un recull d’històries curtes que traslladaran els infants a diferents llocs del planeta Terra i els mostraran alguns dels valors més primordials, com l’amistat.

–En què consisteix la sessió de contacontes?

–L’activitat es titula Contes del món i recull diferents històries d’arreu. En total, explicaré tres o quatre contes que tenen alguna moralitat, perquè la idea principal és que la sessió serveixi per fer una mica d’educació a través de les històries. I és que els contes no deixen de ser eines per transmetre valors.

–Com quins?

–A grans trets, els contes que he escollit parlen de l’amistat, l’avarícia (per mostrar que no és correcta) i les primeres impressions (per explicar que no t’has de deixar portar per les opinions que et pugui generar una persona a primer cop d’ull).

–Què espera de la sessió?

–Principalment, que els nens s’ho passin bé i que s’emportin alguna cosa a casa del que els hi pugui explicar.

–És la primera vegada que realitza una activitat de contacontes?

–D’aquestes característiques sí. Vaig animar-me a fer-ho per sortir de la meva zona de confort i perquè em venia de gust tenir un nou repte. Tot i això, he de dir que no em ve de nou del tot, ja que estic acostumat a explicar rondalles i contes als meus fills [riu].

–Ha fet teatre, això l’ajuda a l’hora d’explicar els contes?

–La veritat és que sempre pots aplicar els dots d’actor a l’hora d’explicar un conte. És més, sovint, el conte entra millor si es fa una mica d’actuació i jugues amb els diferents personatges. Els hi pots donar un to de veu o un gest característic perquè els nens els puguin relacionar o reconèixer ràpidament.

–Què ha de tenir un conte per atreure els infants?

–Crec que importa molt més com l’expliques que no pas què expliques. Has de fer el conte fàcil, entenedor i entretingut.

–Prefereix els contes tradicionals o els moderns?

–Jo soc fan dels tradicionals. Vulguis o no, els expliquen des que estàs a la guarderia fins que ets gran, i no passen mai de moda. Tot i això, els contes d’avui també estan molt bé. A més, sovint ens expliquen coses amb més facilitat i de forma més entenedora que abans. Perquè tot i que normalment els contes tracten temes força universals, abans s’amagava més el rerefons de la història o es narrava de forma més complexa.

–Els contes tenen edat?

–No. Són tant per a nens com per a joves, adults o avis. Al cap i a la fi, no deixa de ser una història que s’explica.