L’advocat Jose María Alfín és especialista en fiscalitat i al llarg de la conferència va insistir en els passos a seguir per configurar correctament una sicav al Principat.

–A la pràctica, què s’estalvia la persona que s’acull a una sicav andorrana?

–S’ho estalvia tot perquè, si posa dins de la sicav els ingressos que estan subjectes a impost, no ha de pagar res. Al principi, té un tipus zero, i quan l’accionista faci un reemborsament tampoc tributarà perquè la llei de l’IRPF andorrana diu que els rendiments d’entitats repartits en forma de dividends estan exempts d’aquest impost.

–Quin sol ser el perfil de persona que recorre a una sicav?

–Gent que té un patrimoni important i que genera suficients rendiments perquè li surti a compte l’estalvi que pot obtenir amb la sicav. És a dir, si hi ha un tipus d’un 10% sobre la renda fixa i una persona guanya 100.000 euros de renda fixa –el que significa que ha invertit encara molt més–, en aquest cas sí que hi hauria un estalvi.



–A través de la sicav, una persona s’estalvia impostos, però també assegura la confidencialitat de la seva identitat i patrimoni?

–La confidencialitat ja no té res a veure amb el tema d’evadir impostos. Des que va entrar en vigor l’acord d’intercanvi automàtic d’informació fiscal, ja no existeix cap tipus de confidencialitat per als no residents. Per als residents, en canvi, és diferent, però a molts –sobretot els que tenen una fortuna important– no els agrada que surti el que tenen perquè pràcticament és despullar-se i explicar-los tot el patrimoni.

– La UE ja no considera Andorra un paradís fiscal, però el fet que segueixin havent-hi sicavs amb tants avantatges no distorsiona aquest reconeixement?

–Podem considerar Andorra un país de baixa tributació, però no és l’únic amb aquesta singularitat. Hi ha altres territoris dins de la UE, com és el cas de Canàries, que té l’impost de societats més baix i també se li respecta l’IGI, molt inferior a l’IVA. En el cas andorrà, crec que l’acord d’associació també acabarà respectant l’IGI.

–Aleshores no serà un punt delicat de la negociació?

–Jo penso que no. Són les típiques discussions polítiques; però s’acabarà arribant a un punt mig.