El professor d’hostaleria del Lycée Comte de Foix, Michel Aguilar, està convençut que cal reconèixer els professionals de la creació de còctels al país, des dels estudiants que dirigeix a l’escola fins als professionals amb anys de carrera. Per això, aquest any dona un impuls al concurs que va iniciar el 2016 entre els aprenents i l’obre a tot el país. Les inscripcions per a participar-hi estan obertes fins al 27 d’abril. El concurs se celebrarà el 17 de maig al mateix Lycée.

–D’on va néixer aquesta idea de fer un concurs de bàrman?

–Vull reproduir al Principat un concurs que vaig crear a la Polinèsia mentre feia de professor d’hostaleria. Va començar com una cosa modesta i van acabar participant-hi països de l’àrea del Pacífic com Austràlia i Nova Zelanda.

–Per què creu que Andorra és un bon lloc per replicar-lo?

–Per mostrar la capacitat de crear i d’innovar dels professionals de la cocteleria a Andorra i posar atenció a les habilitats locals. A més, crec que aquí encara no s’aprecia prou la feina dels actors de l’hostaleria que estan en contacte directe amb els clients, em sembla que es valoren els xefs i tota la resta de personal és secundari. Rarament veiem, per exemple, als mitjans una entrevista a un sommelier, un bàrman o, fins i tot, un mestre de sala.

–Quin és el procediment per inscriure’s?

–Primer de tot, cal que els interessats en participar facin arribar una fitxa molt breu en la qual descriuen el còctel. Depenent de quantes sol·licituds rebem, aquesta fase servirà per seleccionar només uns quants.

–I els que arribin a la final, què faran?

–El candidat tindrà 10 minuts per preparar el seu espai de treball. Haurà de fer un còctel original, de creació pròpia, per a dues persones, i l’haurà de presentar sobre una safata. Seguidament l’haurà de servir en dos gots: l’un per al jurat de degustació i, l’altre, per al jurat d’argumentació comercial, al qual li ha d’explicar per què ha fet aquest còctel i com millor sigui la història darrera, més punts. Busquem el millor bàrman d’Andorra!



–Posi’m un exemple.

–Una vegada un dels concursants va fer un còctel que va titular Panamà. El va fer en un got estret, com el país, i hi va posar un tros de poma que separava els líquids de dos colors del còctel i feia les funcions de la resclosa. Una altra concursant que es deia Erika, li va donar una connotació vikinga al seu nom per fer un còctel homònim. El licor era translúcid i va fer els glaçons de Curaçao, de color blau, que s’anaven desfent, com si fossin icebergs. A més, també es valoren, evidentment, la tècnica i l’eficàcia, així com la consistència i el gust.

–Tenen drets d’autor els còctels?

–Nosaltres el que demanem és que, si han arribat a la fase final, el còctel pugui ser servit lliurement en qualsevol establiment d’Andorra, sempre que s’indiqui el nom del seu creador i l’escola, o establiment d’origen.