Sandra Tudó codirigeix l’Esbart Valls del Nord juntament amb Pilar Capdevila. Aquests dies van de bòlit mentre acaben d’enllestir els detalls de la representació d’Aparences que ressegueix la història popular andorrana a través de les trementinaires i els contrabandistes.Es representarà, de manera excepcional, per segona temporada consecutiva aquest dissabte a les 19.00, a l’Auditori Nacional.



–Com van els assajos? Hi ha nervis?

–Més que nerviosos tenim moltes ganes de fer la representació perquè portem un any polint l’espectacle i afegint les coreografies noves. Tenim ganes d’ensenyar-ho al públic i, sobretot, de fer aquest espectacle solidari cap als nostres companys que han patit càncer i també cap a totes les persones que pateixen la malaltia, ja que els ingressos aconseguits per les entrades es dedicaran íntegrament a l’Assandca. Però sí que els assajos són intensius, amb llums i tot com si fos ja el dia de l’espectacle.

–Quantes hores estan assajant?

–La setmana passada va ser molt intensiva, tots els dies diverses hores. Tenim molts dansaires que estudien fora i la setmana passada, aprofitant que tenien uns dies de festa, vam estar fent totes les últimes proves. Ara aquesta setmana mirem sobretot el tema de llums i els últims retocs. Hi ha molta feina darrera d’una funció així.

–Quantes persones pujaran a l’escenari el dissabte?

–Serem 45 persones.

–Els vestits que fan servir a Aparences són molt particulars, de cotó i fets a la imatge del segle XIX, quantes vegades es canvien de roba?

–Normalment, en un espectacle d’Esbart cada ball té el seu vestuari però aquest té un mateix fil conductor ens canviem menys, però sí que fem servir dues o tres mudes diferents. I, a part d’això, fem servir molts complements.

–La Pilar Capdevila ha col·laborat molt en les coreografies, oi?

–Sí, de fet l’Esbart el portem codirigit amb la Pilar, tots els grups menys els dos dels infants més petits. Les coreografies les fem a quatre mans amb la Pilar i ens ajuden també sovint les dansaires, sobretot la Clàudia Borràs. Però la Pilar és, a més, una gran font d’informació de tota la cultura tradicional andorrana.

–En aquesta representació d’Aparences s’incorpora una narradora, qui serà?

–La Júlia Troguet, que és també la primera dona que ha fet els Encants de Sant Antoni de La Massana.

–Com està el planter de l’Esbart?

–Bé, molt fort i prou gran. Cada any s’hi apunten molts infants. El problema el tenim amb els nois a l’adolescència, que ens costa més aguantar-los en els balls perquè els agafen les vegonyes i el què diran si vaig a dansar. També tenim el problema dels joves que marxen a estudiar fora. H