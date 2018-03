Grafòleg i perit cal·lígraf de professió, en Raül Martín està treballant per posar en marxa un projecte de la mà del NIU, la incubadora d’empreses d’Andorra Telecom. Va presentar-lo públicament la setmana passada però no sortirà al mercat fins al proper mes de setembre. Es tracta d’una aplicació informàtica per analitzar la personalitat de les persones a través de l’escriptura amb l’objectiu d’actuar com a reforç en els processos de selecció de personal de les empreses.



–D’on sorgeix la idea?

–Jo volia muntar una empresa a Andorra i, quan vaig conèixer el projecte del NIU, vaig contactar-hi per exposar la meva idea. Van dir-me que si li donàvem una volta tecnològica, podríem tirar-la endavant.

–Per tant, van evolucionar-la.

–Sí, vam haver de transformar el mètode tradicional en un programa informàtic. El que faria un grafòleg –agafar un full escrit manualment i analitzar detalladament els traços de l’escriptura– ara passarà a fer-ho automàticament una aplicació.

–El resultat de l’anàlisi és sempre encertat?

–No es pot garantir un 100% d’efectivitat, però sempre parlem d’entre un 80 i un 90% de fiabilitat. El primer que buscarà el sistema és si la persona presenta trets positius, negatius o condicionants, i després entrarà en qüestions de personalitat.

–I com pot ajudar les empreses?

–Els processos de selecció de personal solen consistir a revisar el currículum, fer una entrevista i en alguns casos també un test psicotècnic. El que volem aportar amb la grafologia és un tret de qualitat a aquest procés que permeti veure en raigs X com és la persona i contribuir a l’èxit de la contractació. Ho farem analitzant una carta escrita de motivació. I no és futurologia; els pares d’aquest mètode tècnic deien que la grafologia «és la radiografia del cervell».

–Les empreses ho necessiten o reclamen?

–Haurem de crear una mica aquesta necessitat. Un cop tinguem enllestida la demostració del programa, cap a finals d’abril, ens posarem en contacte amb les empreses.

–I només es dirigiran a les andorranes?

–Primer atacarem el mercat d’Andorra per crear la necessitat a empreses del país, tant de selecció de personal com d’altres que vulguin fer servir el programa amb la mateixa finalitat. I passarem a ser els seus partners.

–El programa té un objectiu molt concret, però pretenen donar-li altres utilitats?

–Pot anar més enllà i hi ha moltes vies obertes. Per exemple, pot utilitzar-se en l’àmbit de les relacions personals o, en els infants, per a la reconducció d’hàbits en l’escriptura i la personalitat. També com a mètode d’autoajuda en adults.

–I tenen intenció de patentar-lo?

–Estem treballant-hi, però val molts diners. Tot i així, el fet de patentar-lo ens asseguraria poder comercialitzar-lo arreu sense problemes.