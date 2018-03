L’inici de temporada està sent positiu per al corredor de 26 anys, que destaca el moment del ciclisme nacional i les expectatives que hi ha posades amb el projecte que s’està desenvolupant.



–Com es va decidir a començar a competir sobre la bicileta?

–Porto fent ciclisme tota la vida, però competint només tres anys. Vaig parlar amb corredors com David Albós i Julio Pintado i em van dir que provés a competir i participar en curses. Vaig fer-ho i vaig veure que m’agradava, així que he continuat fent-ho.

–I ja ha participat en Campionats d’Europa i Jocs dels Petits Estats...

–Són dues experiències molt bones, però també molt diferents. L’Europeu et dona l’oportunitat de córrer amb ciclistes top i m’ha encantat, però com a experiència em quedo amb els Jocs per tot el que té a part de la competició en sí, com estar amb altres atletes del país o participar a la cerimònia d’inauguració.

–Que ha suposat la creació del Cycling Team MVK* 25-ACA?

–A nivell estructural ens dona molt més del que teníem fins ara. L’ajuda de Maverick Viñales és molt important, és un gran cop de mà. Permet tenir un pressupost que no seria viable per al club d’una altra manera, als corredors andorrans estar junts en un mateix equip i que ens ajudem per millorar. D’aquesta manera ja no hem de baixar sols per participar amb un equip de fora, perquè a la llarga es fa dur. Tot això se suma al projecte que té la federació amb el seguiment que ens fa amb els entrenadors.

–Quines expectatives té posades a la temporada?

–És molt important que es pugui mantenir l’equip des de l’inici fins el final. Crec que es poden fer coses xules i obtenir bons resultats en alguna cursa. A l’últim cap de setmana a Sabadell l’equip va fer un gran treball i esperem poder anar progressant. Personalment he pogut donar un salt qualitatiu i crec que puc seguir millorant. D’altra banda, aquest any hi ha els Jocs del Mediterrani i suposo que hi podrem anar.

–A l’equip hi ha barreja de joventut i experiència. Serà un dels que haurà de tirar del carro...

–Anirà en funció de cada cursa. L’important és fer pinya i que els joves es puguin adaptar el més ràpid possible, que vegin com són realment les curses i el ritme que s’hi porta. Els ajudarem per a que estiguin més a dalt i que cada cop siguin millors.

–Quin és el present i el futur del ciclisme nacional?

–El present el veig força bé. Tal i com s’està treballant amb els joves confio que sigui encara millor.

–Per entrenar, Andorra és un lloc perfecte, i amb la presència de residents professionals n’és una prova...

–Som uns privilegiats pel territori que tenim. Hi ha molts ports i desnivell en molt pocs quilòmetres. I si no tens ganes de fer-ne tant, sempre és pot baixar a la Seu d’Urgell.