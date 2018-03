Tot i provenir d’un país de muntanyes, l’Albert Zabala es va sentir cridat pel salmó quan estava vivint a Noruega. Al 2016, amb en Pep Borràs van posar en marxa l’empresa The Craft Salmon, que es dedica a importar aquest producte del país escandinau. Des de fa una setmana i mitja, s’han instal·lat a l’espai d’Actua del Barcelona Tech City amb l’objectiu de seguir creixent.



–D’on sorgeix el seu interès pel salmó?

–Jo vaig estar quatre anys vivint a Noruega, a la zona de Molde, on treballava en el departament de màrqueting d’una empresa. Allà vaig conèixer un petit productor de salmó fumat –el que ara és el nostre proveïdor–, que elabora seguint un procés totalment artesanal, el mateix que fa 200 anys. El resultat és un producte boníssim, i exclusiu.

–D’aquí la idea d’importar-lo?

–Sí. De fet, som els únics que exportem aquest salmó al sud d’Europa. Tenim un contracte d’exclusivitat i això ha estat possible gràcies al temps que vaig estar allà.

–Només importen salmó?

–No, però l’objectiu és importar productes del nord i fets artesanalment. Ara estem treballant en els formatges i també el bacallà. Però és una tasca molt lenta perquè requereix anar a Noruega i mirar que els productors compleixin amb els requisits que nosaltres imposem.

–Quin és el seu públic?

–Botigues gourmet, càterings que es volen diferenciar... en definitiva, gent que busca un producte bo i que deixa el preu en segon terme. També ens estem fent un lloc en el sector dels ‘craft lovers’ i dels amants de la cervesa artesanal. Aquest cap de setmana, per exemple, hem estat al Barcelona Beer Festival.

–I els arriben molts clients a través de la venda online?

–També, el problema és que l’ecommerce a Espanya està molt endarrerit. La gent vol veure el producte i provar-lo i nosaltres no tenim botiga física, per això estem intentant anar al màxim nombre d’esdeveniments possibles per donar-nos a conèixer i, d’aquesta manera, facilitar la compra online.

–Distribueixen sobretot a Catalunya?

–També a Andorra, però el mercat és molt petit i òbviament sabem que si volem tirar endavant hem d’obrir-nos al mercat català i espanyol. En el cas andorrà, venem a la botiga Bon Gra i el Banc Sabadell ja ens ha fet dues comandes per incorporar el nostre salmó als seus lots de Nadal. I ara volem entrar als hotels.

–Com els està ajudant el programa ACTUA?

–Fa una setmana i mitja que ens hem instal·lat a l’espai de què disposa al Barcelona Tech City i ens està facilitant molt la feina perquè ara tenim un espai on ens podem trobar cada dia. A més, els organitzadors ens estan ajudant amb els contactes i l’expansió de l’ecommerce.

–Què intenten transmetre quan venen el seu salmó?

–A part que és un salmó fumat que segueix un procés únic, venem la cultura noruega i dels nostres avantpassats.