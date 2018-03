Jordi Font (Mataró, 1972) és un dels actors que integren la companyia Veus-Veus, creadora del musical El llibre de la selva, que es representarà el 7 d’abril a la sala de festes del complex esportiu d’Encamp. La companyia de Font es va crear el 1995 i ha adaptat al teatre obres com La Bella i la Bèstia, el Regne màgic d’Oz i Robin Hood, entre d’altres.

–Quina música faran servir per explicar les peripècies d’en Mowgly?

–El llibre de la selva dura 60 minuts i cantem diverses cançons que són originals nostres. No podem fer servir les de Disney per qüestió de drets d’autor.

–Quines són les dificultats que van tenir a l’hora de fer l’adaptació?

–Vam haver de reduir personatges, malgrat expliquem tot el que s’explica al conte. Vam voler utilitzar unes màscares, tipus les del Rey León que s’està representant a Madrid. Ens vam inspirar en això. Amb aquesta obra hem de treballar molt el moviment corporal. No és l’actor el que ha de mirar en Mowgli, sinó la màscara.

–A quin públic s’adreça?

–A partir de 3-4 anys i fins als 12 és l’edat ideal. Sempre tenim molt en compte que els pares són els que acompanyen els nens i intentem que ells també s’ho passin bé. Nosaltres tractem els nens no com a tontos sinó com a persones que entenen les coses.

–Segur que en moltes ocasions us ho han demostrat.

–Sí, hi ha reaccions molt gracioses. El que no falla mai és que en un moment de lobra, en Mowgli s’amaga darrere un arbre i el Baloo pregunta al públic si sap on es troba. En teoria ningú ho ha de confessar, però sempre hi ha algun nen que ho diu. Hem fet unes 400 vegades l’espectacle i ens ha passat de tot. Sempre ho hem intentat solucionar d’alguna manera.

–La situació més divertida?

–El tigre, el Shirkan, va caure i ens vam pensar que s’havia fet molt mal. Quan vam veure que no, vam riure molt. El públic, per sort, no ho va veure perquè va passar quan ja estava fora de l’escenari.



–Prop de 400 representacions són moltes. Què és el que fa que sigui tan atractiu aquest musical?

–És un conte que tothom el coneix, la versió Disney ens va afavorir molt, sobretot després que sortís la segona pel·lícula. Hi ha molts pobles on hem anat més d’una vegada, i això vol dir que agrada.

–Quin és el repte més gran a l’hora d’actuar per un públic infantil?

–El públic infantil és molt sincer. Si una cosa li agrada, des de la butaca gaudeix i participa. Però si no li agrada, comença a dir que és un rollo i que s’avorreix,

– Tenen projectes futurs amb la companyia?

–La temporada que ve estrenarem Hansel i Gretel. Fa temps que només fem reposicions i estem il·lusionats d’estrenar una obra nova.