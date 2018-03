La Marta Moran és professora de dansa contemporània a Líquid Dansa. Aquest dissabte imparteix un taller de dansa en família a l’escola Líquid Dansa d’Escaldes-Engordany Anima a tothom a provar l’experiència i passar-s’ho d’allò més bé.



–En què consisteix el taller?

–L’objectiu és apropar eines de la dansa contemporània i la música a les famílies. Obrir un espai on la música i el moviment siguin els protagonistes per crear un espai de dansa, de vincle, de comunicació, d’expressió en família.

–Hi ha algun límit d’edat per participar-hi?

–En el cas dels nens, han de tenir entre 4 i 10 anys. I com a mínim han d’anar acompanyats d’un adult. Hi ha qui ve amb l’àvia, la mare, tiets, cosins, etcètera.

–Què aporta fer dansa en família?

–Crec que és un espai on poden connectar sense presses, sense pensar massa on hem d’anar, què hem de fer i a través del llenguatge del cos, del moviment, expressar-se. I amb un suport musical crees un espai molt bonic quant a expressió, de relació amb l’altre.

–A vegades potser la gent té molta vergonya, no, de fer aquestes coses?

–Crec que depèn de com hi entres. Nosaltres comencem sempre en grup, amb cercle, en una cosa com més ancestral i sense adonar-te’n vas entrant i et vas sentint més còmode. Hi ha una mare que un dia em deia: «hem entrat tensos i tímids i marxem més fluids i amb un somriure».

–Aquest treball també es trasllada a la vida diària? Millora la comunicació en família?

–Jo el després no el conec, perquè no he parlat amb les famílies, però crec que sí que obre una finestra a un altre tipus de contacte. Per a mi és important treballar el moviment en família per tenir un contacte més físic. A vegades una simple abraçada ja canvia coses. Obrim una porta a un apropament on no tot sigui només diàleg.

–Què cal tenir en compte a l’hora de fer el taller? No tothom té el mateix nivell.

–Jo parteixo d’unes eines molt senzilles i bàsiques, de la música i de parts del cos. Cadascú té les seves possibilitats i evidentment l’àvia no es podrà moure igual que la neta de 9 anys. S’arriba fins on s’arriba i explora fins on el seu cos necessita.

–Quin tipus de danses treballen?

–Jo vinc de la dansa contemporània i en aquest taller entenc la dansa com a explorar les possibilitats de moviment que té el nostre cos. Parteixo d’aspectes que formen part de la dansa com poden ser les qualitats del moviment, també jugo amb materials que poden ajudar a moure’ns per l’espai i treballem les maneres de desplaçar-nos per l’espai. Són aspectes perquè tothom pugui sentir-se a gust a l’hora de moure’s. No són classes coreogràfiques ni tècniques, són classes d’exploració i comunicació a través del cos. Es tracta de crear un diàleg a través del moviment amb unes pautes molt concretes.