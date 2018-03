Patricia Planas és la Gran Mestra de la Gran Lògia Femenina d’Espanya, que té la seva seu a Barcelona i acull unes 200 membres. Demà el Cercle Ramon Llull l’ha convidada a la Biblioteca d’Escaldes per parlar de Dona i maçoneria en l’actualitat. La cita és a les 19.30.



–Per què, sovint, pensem que la maçoneria és una cosa exclusivament masculina?

–Perquè ha sigut així durant molt de temps. Quan neix el 1717 era una cosa exclusiva per a homes perquè la societat era també molt masculina, en el sentit que el paper de la dona estava relegat a les tasques domèstiques, per això, la maçoneria, que neix amb el sentit de compartir, dialogar i pensar conjuntament, estava vetada en aquella època.

–Però alguna rara avis femenina sempre hi ha hagut.

–Sí, però majoritàriament era masculina. No és fins al segle XVIII a Europa i al XIX a Espanya, amb la il·lustració i una major inclusió de les dones a la societat, comencen a haver-hi iniciacions femenines en lògies masculines, així com creació de lògies exclusivament femenines, tutelades per les lògies masculines.

–Quina és la situació de la dona maçona en l’actualitat?

–La mateixa que la de l’home maçó. A Espanya hi ha lògies exclusivament masculines, exclusivament femenines i també mixtes.

–Per què es produeix aquesta diferenciació entre gèneres?

–La maçoneria per a mi és la imatge de la societat. Totes dues evolucionen en el mateix sentit. És una qüestió d’elecció de cada membre, quan una dona decideix entrar en maçoneria, té l’opció lliure de triar una lògia mixta o una exclusivament femenina. No és una qüestió de segregació, ni de marginació, sinó una lliure elecció.

–Tot i ser exclusivament femenina, tenen relació amb la resta de lògies, siguin masculines o mixtes?

–La Gran Lògia Femenina d’Espanya té molt bona relació amb obediències mixtes com pot ser la Gran Lògia Simbòlica Espanyola. Fem coses plegats, també, i intercanviem visites. Per a una feina tan íntima com és la que fas en una lògia, nosaltres hem triat lliurement fer-ho entre dones perquè ens sentim més còmodes i pensem que es crea un ambient, unes maneres de fer, de sentir i de viure la maçoneria que es corresponen millor a la nostra veritable essència com a dones.

–Com s’arriba a ser Gran Mestra?

–A través d’un procés democràtic. La Gran Lògia Femenina té deu lògies i cada una té una representant. Aquesta persona fa de portaveu del seu grup a les assemblees de la Gran Lògia. Amb aquest càrrec també es pot presentar al Gran Consell, l’òrgan d’administració de la Gran Lògia i, si surt escollida, forma part del Consell Federal de la Gran Lògia i d’entre aquestes, les lògies trien a la Gran Mestra per un període de tres anys però necessita ser ratificada en el càrrec cada any.