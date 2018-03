Xilena de naixement, Pamela Méndez va arribar a Andorra l’any 2005 amb el seu marit. Tot i ser informàtica, va decidir renunciar a la seva professió per fer realitat el seu somni abans del previst: muntar una llibreria. Llibre Idees va aparèixer al 2008 en un moment complicat i ara celebra el desè aniversari amb un públic fidel i ja consolidat.

–Com va sorgir la idea d’obrir una llibreria?

–Jo sempre he estat una amant dels llibres i vaig a les llibreries importants de cada lloc.Tenia en ment que en un futur o quan em jubilés muntaria una llibreria que no fos enorme però que tingués el millor de cada tema. I quan vaig arribar a Andorra se’m va presentar l’oportunitat.

–Per què?

–Només arribar em vaig recórrer la part cèntrica de la capital i no vaig veure-hi llibreries. Va estranyar-me i, de fet, havia trobat per Internet comentaris de turistes que consideraven Andorra «el país sense llibreries». Vaig saber que n’hi havia, però que estaven molt amagades. I per això em vaig plantejar avançar el meu projecte.

–Va muntar-la tota sola?

–Tot el projecte ha sigut personal, però m’hi ha ajudat el meu marit, sobretot a prendre les decisions estratègiques. I he anat agafant col·laboradors per atendre.

–El projecte inicial ha evolucionat?

–Per descomptat. Vam obrir la primera botiga al març del 2008, a l’avinguda Príncep Benlloch, però al setembre ja rebíem una galleda d’aigua freda perquè esclatava la crisi econòmica. Tot i així, l’any següent vam engegar una segona botiga a l’Illa Carlemany; em feia por, però al final va ser un encert total. I després encara n’hem obert quatre més a València.

–Però l’original va desaparèixer?

–Sí, estava a la vista però no en una zona de primera línia i tenia menys públic. Per això, vam tancar-la al 2014 i vam concentrar-nos només en la de l’Illa, que anava millor.

–Què volen aportar al públic?

–Busquem oferir una molt bona selecció de cada tema i que el client pugui trobar tant el clàssic de tota la vida com el millor del que hi ha en l’actualitat.Per diversificar el client, també tenim molts complements de regal, com punts de llibre o productes de papereria.

–Tenen molta clientela andorrana?

–La gent d’aquí llegeix bastant, sobretot les dones. Tenim molts turistes, però també un públic fidel que ve sempre i compra. I veiem molt jovent, nens i nenes que es passen tardes senceres mirant llibres.

–Com celebren aquests deu anys?

–Hem preparat una cosa senzilla i dins de les nostres possibilitats. El passat divendres vam fer una celebració oberta a tothom, que vam apofitar per lliurar el premi al llibre andorrà més venut durant aquests deu anys. Va ser per a Història d’Andorra, d’en Jordi Guillamet. Tot un clàssic.