Estrena càrrec al capdavant del comitè parroquial dels Liberals a Ordino. Es mostra il·lusionada en poder treballar per la parròquia i aportar propostes en l’àmbit nacional. Crítica amb el Govern de DA, destaca el retorn als orígens de la ideologia liberal que ha comportat la renovació de l’executiva del partit des del trencament del grup parlamentari.

–Com se li va presentar l’oportunitat de liderar el comitè parroquial de Liberals d’Ordino?

–Va ser una mica les circumstàncies del moment. Malgrat que el comitè parroquial funcionava i ens reuníem mensualment, no estàvem legalment constituïts, cosa que es va fer el 24 de febrer. Sempre s’ha considerat que s’havia de tenir una representació a totes les parròquies i amb aquesta voluntat ens vam constituir just quan hi va haver l’escissió al grup parlamentari. Teníem ganes de treballar perquè veies que hi havia una nova manera de fer política, una manera més propera, més pròxima al ciutadà, escoltant.

–Com explica la seva evolució política? Si no vaig errada, vostè va estar vinculada al PS.

–Havia estat simpatitzant del PS, és veritat. Però per la maduresa de la vida, les circumstàncies sociopolítiques que hi ha al país, vaig observant el panorama polític i canvies. A aquesta nova manera de fer de Liberals d’Andorra, que són conscients de la realitat, que no viuen en un altre món, als despatxos i totalment desconnectats, se li va sumar el fet que estic més preocupada per la realitat social. Potser perquè tinc un fill i em plantejo quin futur els espera a les noves generacions. I amb aquesta voluntat de treballar per canviar una mica les coses i perquè Andorra pugui tirar davant, ja que ara penso que l’estan esquarterant, em vaig engrescar i vaig posar-me en contacte amb les persones que es reunien mensualment amb L’A.

–Quins són els principals objectius que s’han fixat des del comitè parroquial?

–Des de L’A el què volem és tenir representació a totes les parròquies per ser més propers al ciutadà. No només de cara a unes pròximes eleccions, sinó per recollir aquelles sensibilitats a nivell comunal que puguin afectar els ciutadans. De moment és fer real aquesta interacció amb els ciutadans i recollir totes les inquietuds per, si mai arriba, poder governar per a tothom i no només per a uns quants. Andorra la formem tots i s’ha de fer una política integradora i governar per a tothom, perquè tothom tingui igualtat d’oportunitats i puguin accedir a una educació de qualitat.

–Creu que ara no passa? No es governa per a tothom?

–No! Des de la meva visió, i el partit també ho veu igual, s’està governant per una minoria, per uns quants i pels interessos d’uns quants. Ja és hora d’acabar amb les velles polítiques i governar per a tothom perquè si tothom rep el mateix tipus d’educació, la mateixa sanitat, tothom pot arribar a tenir les mateixes oportunitats. La riquesa del país es crea així, no discriminant. No parlo de discriminació racial, sinó d’origen. Si tu integres a tothom, és un potencial, fas créixer la societat i ja és hora que obrim la ment.

–Quina feina s’ha fet fins ara des del comitè?

–Es continua amb la tasca de representació del partit, els comitès prenen decisions que es traslladen a l’executiva i es van recollint inquietuds. En el nostre cas una de les properes accions que farem serà amb els joves. Som sensibles amb ells perquè són el futur, el motor que ha de fer créixer el país i per palpar les seves inquietuds i necessitats volem parlar directament amb ells. Per això, igual que ja hem fet en un parell d’ocasions, organitzarem un cafè amb ells, aglutinant gent del comitè d’Ordino i de la Massana. Ho farem el dia 19 d’abril a les 20 hores. Sovint els joves tenen idees que són enriquidores per a les dues parts. A més, com pots arribar a donar una resposta si no saps quin és el problema?

–Volen sumar joves al projecte.

– És una bona manera de fer-los partícips del projecte de L’A perquè penso que hi ha una mala associació: s’associa liberals amb conservador. Hi ha aquesta tendència.

–Els liberals no són conservadors?

–No, no té res a veure. Ara, sobretot des que tenim aquesta nova manera de fer amb el Jordi Gallardo, hem tornat als orígens, al que és la ideologia inspiradora del liberalisme, que en cap cas és ser conservador i tancat. El què fa el liberalisme és enfortir la llibertat individual i la igualtat d’oportunitats de l’individu, que pugui créixer, a través d’un sistema educatiu de qualitat, a través d’una sanitat i això no és conservador. I sobretot es respecten els drets humans i la llibertat individual.

–Considera que és més conservadora la proposta de DA?

–I tant! Insisteixo, nosaltres no som gens conservadors. DA el que fa són cortines de fum contínuament. Tenen un sistema de màrqueting molt bo. Cada vegada que hi ha un tema polèmic, què fan? Treuen una cortina de fum. Sempre és el mateix. Venen fum, així ningú parla dels problemes i anar fent. Però la realitat és que ens estem quedant sense moltes coses. Hi ha molts serveis públics que no funcionen però potser hi ha interessos al darrere.

–A què es refereix?

–Sobre el que no funciona podem preguntar-nos: què està passant amb la CASS? Què està passant amb els funcionaris? Hi ha d’haver una reforma de la Funció Pública, de manera de treballar? Sí, perquè l’administració ha d’estar al servei del ciutadà, això està claríssim. I nosaltres creiem que ha de ser una administració lliure de traves perquè un emprenedor pugui muntar un negoci. S’ha de reformar l’administració en aquest sentit, ser més proactiva, no posar tantes traves, i donar resposta. En cap cas retallar drets i a més de manera dictatorial. Nosaltres estem en contra de les imposicions. El Jordi ja va proposar un ple monogràfic per poder arribar a un consens, perquè hi ha coses que s’han de fer per consens.

–Però DA i Liberals no estaven tan lluny. Hi ha basculació de gent entre un partit i l’altre.

–Potser pel que comentava de l’antiga manera de fer política, per això es confon liberal amb conservador, amb interessos privats i per això ens interessa remarcar que no tenim res a veure amb tot això.

–Com valora la feina feta per les dues conselleres comunals?

–Elles treballen, però és difícil. Al final són dues i sense la majoria no pots fer massa res. I menys si et donen la documentació amb poc temps per preparar-t’ho. També és cert que moltes vegades no es veu el que fan. Sé que han fet propostes i han donat idees que s’han assumit, però tampoc s’ha dit que venen d’elles. Llavors ningú ho sap. Per això també hi havia necessitat de crear el comitè parroquial, per fer públic a través de les xarxes socials el que es fa i així donar visibilitat a la feina.

–I la tasca de la majoria?

–Hi ha coses que podrien millorar. Al final tenen la mateixa manera de funcionar que DA, tot és el mateix.

–A les darreres eleccions generals 17 vots els van separar de la victòria. Es veuen capaços de capgirar-ho?

–Optimistes ho som sempre. Treballarem perquè sigui així, no desistirem ni abaixarem els braços. Després els resultats seran els que seran. Però tenim moltes ganes de treball perquè no hi ha imposicions i tot es consensua. Estem entusiasmats.