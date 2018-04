La Montse Cobo és tècnica del comú de Sant Julià de Lòria i avui es troba al capdavant de l’Àrea de Gent Gran, des d’on treballa intensament per conscienciar el col·lectiu de la necessitat de ser actiu i per deixar-li ben clar que «el nostre cos està fet per moure’ns».



–Quanta gent gran hi ha a Sant Julià?

–L’any passat teníem 1.377 persones de més de 65 anys, el que representa gairebé un 13% dels habitants de la parròquia. A diferència de la Llar de Lòria, però, des de l’Àrea de Gent Gran oferim activitats de suport a la dinamització a partir dels 60 anys.

–Què els ofereixen?

–Promovem que el col·lectiu sigui actiu amb activitats com les que hem previst per al Dia Mundial de l’Activitat Física, el proper divendres 6 d’abril, o per a la Setmana de la Gent Gran, que aquest 2018 celebrarem per segon any consecutiu.

–En què consistiran les activitats del dia 6?

–Hem organitzat una caminada popular adreçada a majors de 60 anys que comptarà amb la col·laboració d’un monitor del centre esportiu, que dirigirà l’escalfament previ i els estiraments finals, i amb infermeres del CAP, que prendran les constants vitals a tots els paritcipants.

–És el primer cop que s’organitza?

–Sí. Volem fomentar l’envelliment actiu de la població amb hàbits saludables i, sobretot, que la gent gran prengui consciència d’aquesta necessitat.

–No n’és prou conscient?

–Sí, però falta estirar el punt de la companyia. Hem d’aconseguir que els majors de 60 anys no es quedin asseguts al sofà de casa i siguin prou valents com per sortir al carrer.

–Quants inscrits hi ha a la caminada?

–Fins aquell dia no ho sabrem perquè està oberta a tothom; però amb 40 o 50 persones ja estarem molt contents.

–Volen donar-hi continuïtat?

–Amb aquesta activitat pretenem impulsar les caminades en grup de forma mensual i amb la presència de professionals. Ja hi ha molta gent gran que surt a caminar, però ara ho fa tota sola i volem incentivar que ho faci acompanyada.

–Hi ha prou oferta d’activitats?

–Pel que fa a l’oci, en tenim un munt. A més, la parròquia compta amb l’Associació de Gent Gran, que es mobilitza constantment per organitzar activitats, que es complementen amb l’oferta de la Llar de Lòria.

–El col·lectiu ha manifestat mancances?

–Segueix reclamant més espais per poder caminar i accessos habilitats. A més, hi ha certa demanda d’un centre de dia i un menjador per fer els àpats en companyia.

–I quins projectes tenen entre mans?

–El projecte Radars, de suport a les persones de més de 90 anys en risc d’aïllament social, que ha de crear una xarxa de bon veïnatge sense ser massa invasiva.