Marta Lladó (Barcelona, 1976), de mare andorrana, és productora de cine i directora de l’Andorra Kids Film Festival. La cita anual de cinema infantil al país celebra la quarta edició i projectarà films des de demà i fins al 15 d’abril. Ja hi ha inscrits 2.000 alumnes i s’esperen rebre uns 6.000 espectadors en total, igual que en l’anterior edició.

–Per què va impulsar l’Andorra Kids Film Festival el 2014 i quantes persones ha atret des de llavors?

–Quan vam començar, el 2014, l’únic cinema que arribava a Andorra era el comercial. Tot era doblat i no hi havia curtmetratges. A Andorra hi ha molts nens i és interessant que vegin altres coses. Han passat 17.000 espectadors, entre els quals 7.700 han estat escolars. Volem apropar el cinema a les escoles per educar, entretenir, fer somiar i reforçar l’esperit crític.

–Continua havent-hi només un cinema al Principat i un predomini del sector comercial. Creu que ha millorat en els últims anys?

–Les sessions matinals s’han fet arran del festival. La tasca dels festivals de cinema és proposar altres pel·lis, les que no arriben als circuits comercials. Apostem pel cinema d’autor, per la versió original i el doblatge i subtitulació en català.

–Quantes pel·lícules s’escoltaran en català?

–Entre el 80 i el 85%. Hi ha poca producció de cinema infantil en català, per això no hi ha cap pel·lícula catalana. Les altres són doblades i subtitulades al català.

–Què és el que ha de tenir un film per atreure el públic més jove?

–L’aspecte estètic és fonamental fins als set anys. El missatge també és important, però sempre des de la mirada innocent de nen i no des dels prejudicis de l’adult.

–Deu ser difícil posar-se a la pell d’un infant.

–Sí, és difícil, però molt maco. És l’oportunitat perfecta per l’empoderament de valors molt positius com són el respecte, la tolerància, la valentia, l’amor a la diversitat, l’estima cap als pares, l’empatia...



–Uns valors que potser el cinema comercial no potencia tant.

–Hi ha de tot. Frozen, per exemple, va marcar un abans i un després en el món de les pel·ícules infantils. Pel·lícules com Coco, Inside Out són comercials, però tenen un contingut molt pedagògic i se centren molt en les emocions. Tot i així, nosaltres apostem per pel·lícules multiculturals que no han pogut arribar al circuit comercial.

–Han quedat enrera les princeses que necessiten ser rescatades per prínceps blaus?

–Sí. En aquesta edició, per exemple, a La revolta dels contes, candidata als Oscar, es veu clarament el trencament d’estereotips. Tracta d’una caputxeta vermella que li planta cara al llop i al final, aquest, acaba estornudant al llit. S’ha de fomentar la valentia entre els nens i les nenes perquè s’oblidin de les pressions socials que sovint els imposem.