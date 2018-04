La llarga trajectòria com a historiador i analista polític i de les relacions internacionals de l’Amèrica Llatina ha portat Carlos Malamud a convertir-se en investigador principal d’aquesta regió al Real Instituto Elcano. Demà a les 19 hores imparteix una conferència a l’ambaixada espanyola per parlar de la seva importància.

–Per què importa l’Amèrica Llatina?

–El títol de la conferència es correspon a un informe que vam publicar fa un parell de mesos i que sobretot intenta cridar l’atenció de la Unió Europea (UE) sobre els beneficis que comportaria una unió més sòlida, estreta i intensa amb l’Amèrica Llatina.

–Com és ara aquesta relació?

–La relació eurollatinoamericana és molt antiga –es remunta 500 anys enrere– i sòlida, ja que es dona pràcticament en tots els nivells.

–I ara la UE dona l’esquena a la regió?

–No exactament, perquè la UE hi té interessos econòmics. El que passa és que una intensificació de les relacions permetria majors beneficis per a totes dues bandes.

–I com es pot revertir aquesta situació?

–Primer de tot passa per saber que existeix un vincle que va més enllà de la retòrica perquè compartim valors i institucions, de manera que seria possible crear una associació estratègica. Però cal saber què vol cada part i aquí és on hi ha el problema perquè ni la UE ni l’Amèrica Llatina saben què esperen l’una de l’altra. A més, els països llatinoamericans no es pronuncien ni són actius en els grans temes de l’agenda internacional, a no ser que els afectin directament.

–I centrant-nos en el Principat, com definiria la relació entre Andorra i l’Amèrica Llatina?

–La relació és bastant peculiar, per utilitzar algun terme. És relativament recent, ja que Andorra va ingressar a la Secretaria General Iberoamericana al 2004. Però hi ha altres qüestions destacables. Com una forta colònia d’immigrants argentins al país. El fet que ara estigui pensant a obrir algunes ambaixades a l’Amèrica Llatina per multiplicar els seus contactes a la regió. O la seva participació en diversos projectes de cooperació.

–Per tant, es pot parlar de relació sòlida?

–Sí, i sobretot amb un gran potencial de desenvolupament i creixement.

–I què pot representar la celebració de la Cimera Iberoamericana del 2020 a Andorra?

–És una gran oportunitat. A part que li permetrà donar-se a conèixer d’una forma més profunda pràcticament a tota la regió, també li permetrà reforçar els llaços bilaterals amb els diferents països llatinoamericans.

–Ara mateix, Andorra és molt coneguda en el conjunt de l’Amèrica Llatina?

–En funció del sector social. El més il·lustrat pot tenir-ne coneixement, però és veritat que per al gran públic llatinoamericà és bastant desconeguda. Ara bé, a mesura que el Principat vagi intensificant la relació amb la UE li donarà un major protagonisme, i també presència i coneixement internacional.