L’Alex Rodríguez té 37 anys i és tècnic de Recursos Humans al comú d’Andorra la Vella. A banda de la seva feina, però, té una altra gran afició: el bricolatge. Casa seva té bona part dels mobles fets a mà i les seves creacions van enamorar en la passada edició del Vide Dressing de la Massana, on ell i la seva dona es van endur el premi a la millor parada. Enguany, repetiran experiència.



–D’on li ve l’afició pel bricolatge?

–Sincerament, no ho sabria dir. Sempre m’ha agradat inventar i fer-me les coses jo mateix. Si puc no dependre de ningú, millor.

–Quins materials utilitza?

–De tot una mica. El què faig a casa és majoritàriament fet amb palets, peces de ferro o reutilitzant, per exemple, canonades d’aigua.

–Sempre són materials reutilitzats?

–Sí, pràcticament no llancem res. Reutilitzem el que tenim a casa i la veritat és que en aquest sentit no gastem gaire. La taula del menjador l’he fet jo amb palets i també uns bancs on pots seure i també tenen espai per guardar coses. Amb què més gastem és per comprar la pintura o els caragols.

–Vaja, que el seu menjador no és d’Ikea!

–No. De fet, d’Ikea només tenim el sofà. Abans en tenia un altre fet de palets, però hem fet canvis i no ens encaixava. Crec que un 90% del menjador està fet per nosaltres.

–Cal molta imaginació per fer mobles?

–La imaginació és una part important. Per exemple, al Vide Dressing de l’any passat érem novells. No hi havíem anat mai i quan vam anar a la reunió vam veure que calia comprar coses i que no teníem la seguretat de trobar-ho tot. Així que vam decidir fer-nos-ho nosaltres. Vam comprar dos cavallets, hi vam posar una taula i vam muntar unes prestatgeries. De fet, la parada del cartell d’aquest any és la nostra.

–Els van donar el premi a la millor parada. Què va significar?

–En realitat, si he de ser sincer, no ho vam fer amb intenció de guanyar cap premi. Era la manera de fer-ho fàcil i assegurar que ho teníem tot. Però la cosa va sortir bé. I si et donen un premi, te n’alegres pel reconeixement.

-Què és el més difícil a l’hora de fer un moble?

–Crec que el fet de veure’l abans de fer-lo. Si no és complicat.

–Ha fet algun curs per aprendre la tècnica?

–No, ho faig perquè m’agrada. No soc professional i per tant el què fem ens agrada, però no sé si es podrien vendre, per exemple.

–S’ha plantejat mai vendre els mobles?

–L’any passat al Vide Dressing tenia un moble que algunes persones em van demanar si el venia. Però em resulta difícil posar-hi un preu. Són moltes hores i al final els agafes efecte. No m’he plantejat guanyar-me la vida amb això.