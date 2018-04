El futbolista és lateral esquerre de l’FC Andorra i juga amb la selecció nacional Sub-21. Encara no ha debutat amb l’absoluta però és una de les grans promeses del futbol andorrà. Està fent una temporada sensacional i sens dubte, segur que està captant l’atenció de Koldo Álvarez, el seleccionador nacional. Amb el seu joc, s’ha fet un lloc en l’onze titular amb els dos entrenadors que ha tingut l’equip, Candi Viladrich i Marc Castellsagué.



–Quines són les aspiracions de l’FC Andorra pel que queda de temporada?

– La veritat és que per nosaltres, des del principi, l’objectiu és la permanència. Sempre s’ha pogut mirar més a dalt però hem volgut tenir els peus a terra i el que hem de fer, primer de tot, és assegurar-la perquè està a tocar.

–Amb una victòria ja estaria fet.

–Sí, més o menys. En altres temporades, estant al voltant de 43 punts, ja tenies assegurada la permanència.

–Però han mirat més amunt?

–Hi va haver un moment de la temporada que estàvem situats a dalt de la taula i vulguis o no ja pensàvem una mica en l’ascens. Sempre hem volgut estar una mica a dalt però sempre centrant-nos el nostre principal objectiu.

–Va tornar al país a jugar. Va ser una bona decisió?

–Sí, molt bona. Estic disputant molts minuts i realment va ser una gran decisió perquè potser jugant a fora no hagués tingut tant protagonisme ni la confiança que m’han donat els entrenadors durant la temporada.

–Ha format part de l’onze inicial de manera habitual. Què en pensa?

–Ho vull agrair i aprofitar-ho a cada partit. El meu objectiu és donar-ho tot i fer-ho el millor possible.

–Està treballant per anar a l’absoluta?

–Estaria molt bé i seria un gran plaer. El que he de fer és seguir entrenant i demostrantla meva feina a cada partit de la sub-21 i de l’FC Andorra. Espero que els resultats em donin l’oportunitat de debutar amb l’absoluta. Si se’m dóna, l’aprofitaré, però, ara per ara, el que vull és centrar-me amb l’equip i amb la selecció.

–Què en pensa dels bons resultats de la selecció nacional?

–Cada cop l’equip està més fort i té més ganes de guanyar. Estem anant a més i cada vegada hi ha millors jugadors i, en general, la gent és més bona. Aquesta situació s’ha d’aprofitar.

–Quins són els seus objectius de futur?

–No sé què m’espera perquè ara penso en aquesta temporada i no vull pensar en el que vindrà.

–Practica algun altre esport a part del futbol?

–Alguna vegada he anat a jugar a tennis però la meva gran passió és el futbol.