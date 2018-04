Amb l’objectiu de posar al dia la tecnologia Blockchain a Andorra, BTC Assessors organitza demà una jornada monogràfica on donarà a conèixer el seu grau d’assoliment al Principat, així com els projectes que podrien situar-lo en una posició capdavantera en el futur de l’economia mundial.



–Què és la tecnologia Blockchain?

–La tecnologia Blockchain és un sistema de registre de dades amb la característica que no és manipulable, és tolerant a errors, global i transparent.

–Quin impacte econòmic suposa?

–Al final, tot repercuteix sobre l’economia. En el sector financer es poden reduir els costos i augmentar la velocitat de les gestions, com les transferències o la creació d’una empresa. Es tracta de produir nous impactes, optimitzant les eines i els recursos. Per exemple, a Eslovènia, si tu tens la teva identitat digital, pots crear una empresa en 24 hores. A Andorra, trigues de quatre a cinc mesos. L’impacte econòmic és evident.

–Com pot implementar-se socialment?

–Només es necessita voluntat, però és una tecnologia molt nova i encara hi ha molt de desconeixement. L’aplicació de les noves tecnologies mai és ràpida. Eslovènia és un cas aïllat.

–Com està regulada legalment?

–No està regulada. Hi ha dos punts aquí: les criptodivises i la Blockchain. Les primeres utilitzen la Blockchain com a sistema per evitar el doble pagament, el què ha permès generar una moneda virtual. Ara bé, la Blockchain només és un registre de dades; ningú s’ha plantejat la seva legalitat.

–Per què és tan important aplicar la Blockchain a la sanitat?

–Principalment per la transparència d’un sistema públic. Quan es gestionen els diners dels contribuents, és important saber on produeix la despesa. Després, també és interessant per la protecció de l’historial mèdic, ja que la Blockchain permet l’encriptació i la protecció de les nostres dades. És a dir, un hacker podria veure una radiografia, però no aconseguiria saber de qui és.



–Què suposaria la implantació d’aquesta tecnologia en un país com Andorra?

–Estem parlant de quelcom molt punter. Si Andorra fos capaç d’implantar la Blockchain en el seu model sanitari, ens permetria tenir un model d’exportació que aportaria un gran benefici al país. Andorra, per les seves característiques geogràfiques i de població, és un entorn controlable. És un magnífic laboratori de noves tecnologies i innovació. Això ens situaria com a pioners a nivell mundial

–Hi ha voluntat per part de les administracions públiques d’aconseguir-ho?

–Sí. Nosaltres som la primera empresa del país en assessorament de Blockchain i volem ajudar a muntar tot aquest sistema. Però encara no es coneixen les virtuds de la seva aplicació. No hi ha negativa per part de Govern, al contrari, però hem de fer pedagogia per tirar-ho endavant.