Sílvia Sivera és una apassionada del màrqueting i publicitat viral. Avui a les 20 hores impartirà la conferència Fitness creatiu a la sala d’actes de la Llacuna on explicarà diferents maneres de pensar i d’exercitar el cervell per ser més creatius en el dia a dia.



–En què consisteix el fitness creatiu?

–No deixa de ser una provocació per predisposar la gent a pensar d’una manera diferent. Amb la utilització de la paraula fitness intento fer molt palès que la creativitat és com un múscul que s’ha de treballar dia a dia. Si algú vol ser creatiu, ha de fer exercicis creatius per tenir la flexibilitat, la fluïdesa creativa i l’originalitat que al final són els tres trets fonamentals del pensament creatiu.

–Realment podem exercitar el cervell per ser més creatius?

–Sí, i tant! Les sinapsis neuronals funcionen així. Llavors s’ha d’intentar forçar i establir connexions entre conceptes diferents per produir idees creatives. És qüestió de forçar-ho. I la manera d’exercitar és pensar. Al final pensar molt et porta a pensar de maneres diferents, obrir camins nous i a mesura que penses vas obrint possibilitats. Per això dic que es pot exercitar la creativitat.

–Tothom pot ser creatiu o cal tenir unes habilitats especials?

–Està demostrat que per ser creatiu es necessita un mínim de quocient intel·lectual però no massa. Arriba un punt que no està relacionat una cosa amb l’altra. Aquesta és la bona notícia. I des del meu punt de vista, igual que hi ha intel·ligències múltiples, hi ha creativitats múltiples. El que es tracta és que cadascú vegi on se sent més còmode o el què s’adiu més a la seva personalitat. A més, no és que tothom pugui ser creatiu, és que tots som creatius per naturalesa. El què passa és que el pensament lògic que ens han ensenyat ens porta a estandarditzar-nos, a què hi ha coses que estan bé o coses malament i el gran avantatge del pensament creatiu és que mai s’equivoca.

–A vegades la por ens limita la creativitat.

–Totalment. Davant del pensament creatiu hi ha moltes pors, una d’elles la d’equivocar-nos. Això és degut al perfeccionisme a què ens han ensenyat a tendir. Si no l’encertem, pensem que està malament i, no. La gràcia del pensament creatiu és que s’hi val tot.

–De la idea més esbojarrada pot arribar una gran campanya publicitària?

–I tant! Passa en publicitat i en tots els àmbits. Fins i tot una idea que pot semblar dolenta pot ajudar a torbar-ne una de bona. El què passa és que en publicitat la creativitat està al servei d’una comanda que fa un anunciant que vol perseguir un determinat objectiu.

–Està tot inventat en publicitat?

–No! La matèria primera per a la creativitat és sempre la mateixa, el què canvia és la mirada que tenim. I això evoluciona. Ara passem per un mal moment creatiu però, per exemple, amb internet encara aprenem a treure-li suc.