Superada la Setmana Santa, Caldea-Inúu entra en uns mesos de baixa afluència a l’expectativa de la decisió sobre la ubicació del casino. D’altra banda, l’estiu s’encara amb una programació d’espectacles complementaris que s’han configurat com una aposta exitosa.

–Com va el projecte de construcció de la nova piscina?

–És una obra important i ara el que farem, en les pròximes setmanes, és encarregar el projecte executiu. O sigui, tot el que és el disseny amb la definició del projecte i es començarà la construcció a final d’any o a principis del que ve.

–Tenen altres projectes en ment?

–El de la piscina seria el projecte estrella. De totes maneres ens mantenim bastant actius amb el tema d’espectacles. Ara s’estan tancant els d’aquest estiu, que tindrem música i acrobàcia amb unes acròbates noves que fan una exhibició en una mena de bola de vidre. I és molt espectacular. Han estat aquí durant la Setmana Santa i la seva actuació ha agradat molt. I també estem desenvolupant una espècie d’entrada especial a les nits a Inúu amb espectacle i tast de còctels, un programa que es dirà Inúu nights. Estem molt actius, però és una cosa molt xula, actuacions en viu, música i còctels a la zona exterior d’Inúu.

–Els complements per donar valor afegit a l’entrada al termolúdic s’han convertit en imprescindibles.

–Sí, perquè cada vegada el món de l’spa està més competit, n’hi ha molts i diferents ofertes alternatives i és important diferenciar-nos i fer viure als clients experiències úniques i diferents del què puguin viure en altres llocs semblants. Jo crec que aquesta és una de les formes. De balnearis n’hi ha molts, però com Caldea, amb la magnificència de l’edifici, la possibilitat d’estar a l’aire lliure a les nits i amb espectacles, és únic.

–L’aposta pels espectacles ha estat molt exitosa.

–Sí, per mesurar l’impacte d’aquests esforços fem entrevistes de satisfacció als clients i sempre hi ha una valoració força alta d’aquestes coses extres.

–I com funcionen els paquets combinats?

–És una de les activitats més importants que fem des del punt de vista comercial. Fem paquets d’entrada amb altres activitats, com nits d’hotel. Però precisament estem a les portes d’una operació que és molt important cada any: el Cirque du Soleil. D’aqueta manera venem moltes entrades. L’any passat vam fer com a paquet 6.000 entrades. I a més no tenim com a alternativa la neu, per tant, Caldea i el Cirque són activitats principals.

–Tenen novetats sobre el casino?

–Bé, estem ja a punt que el CRAJ es pronunciï, el què m’han dit és que serà la setmana vinent o l’altra. Per tant ja estem a les portes de conèixer quina és la decisió final. Estem a l’expectativa, seguim reivindicant-nos com a ubicació idònia i sobretot, jo crec que és la més segura quant a la inversió per part de l’operador pel reconeixement de marca de Caldea i el tràfic que ja hi ha a l’edifici. Aquesta és la nostra reivindicació, dir que fins al final volem estar com a favorits o com a mínim ser una de les opcions favorites.



–Què els fa pensar que són els preferits?

–Jo diria que som una alternativa amb moltes probabilitats. I sobretot la simbiosi que es pot crear. Per exemple el tema dels paquets, la possibilitat de comercialitzar una entrada de Caldea i casino és un producte interessant per totes les èpoques de temporada baixa.

–Alguns però són molt crítics amb aquesta opció.

–Sí, a vegades surten molts comentaris a la xarxa de gent dient: «quina idea, barrejar salut i vici!» I jo vull destacar que Caldea no és salut, perquè no som un centre mèdic. Caldea és una experiència d’oci, sí que és un centre termal però amb una orientació lúdica. I el casino avui no ha de ser vici. Molta gent va a sopar, visitar un lloc diferent, jugar 30, 40 o 50 euros, no una fortuna, i a passar-s’ho bé. No necessàriament ha de ser vici ni Caldea tampoc és medicinal.

–Consideren que cal trencar amb aquesta idea negativa.

–Sí, i sobretot tenir present que el plec de bases del casino una de les coses que més puntuarà i més preocupa al CRAJ és la prevenció de ludopaties i el control en aquest sentit. Confio que el Govern farà una bona feina perquè acabi sent el què tots volem: una oferta d’oci però oci controlat.

–Seria un gran revulsiu per a la instal·lació?

–Seria interessantíssim! Cobraríem un lloguer que ens ajudaria molt a millorar el compte d’explotació, a més tindríem un altre operador turístic de referència i la combinació seria ideal.

–Entenc que el casino és la seva prioritat, però si finalment no acaba a Caldea, tenen alguna alternativa per als locals buits?

–Sí, evidentment tenim un pla B i si el casino no arriba a Caldea, tenim un pla d’actuació que també és interessant. Però de totes maneres com et deia, el nostre pla A és que el casino estigui aquí.

–Ja per acabar. El club de socis ha ajudat a consolidar el client de país?

–Sí, ha tingut un gran creixement, pràcticament hem triplicat el nombre de socis que teníem i és l’eina més favorable per als clients nacionals. I ara que estem en temporada baixa volem recordar els preus avantatjosos per als residents, perquè malgrat que som eminentment turístics, el client del país també ens interessa. H