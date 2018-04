Fa tan sols quatre mesos que està al capdavant del Palau de Gel de Canillo i admet que fins ara la feina ha estat relativament fàcil perquè ha coincidit amb la temporada de més afluència. Malgrat que la línia serà de continuïtat amb la tasca feta fins ara per Francesc Oriol, té al davant el repte d’incrementar la freqüentació durant els mesos de temporada baixa.

–Què la va motivar per voler optar a dirigir el Palau de Gel?

–Hi havia una oferta i vaig presentar la meva candidatura, poder estar al capdavant d’unes instal·lacions com aquestes era un repte professional.

–Com s’ha trobat aquests primers mesos?

–La veritat és que molt bé. La transició ha sigut molt fàcil i l’anterior director, el Francesc, m’ha ajudat molt. De fet, si tinc qualsevol cosa, encara puc comptar amb ell. I l’adaptació amb l’equip ha estat bona. He entrat en un moment de molta feina, és l’època de més feina i ara vindran les èpoques més tranquil·les.

–Els darrers anys la situació econòmica del Palau de Gel ha fet un gir total. Quins reptes es fixen a partir d’ara?

–Sempre hi ha un marge de creixement i, per tant, el repte és anar a buscar una mica més enllà del que s’ha fet fins ara. La idea és, com a mínim, mantenir el què tenim i si podem créixer molt millor.

–Encara tenen marge per seguir creixent?

–Sempre hi ha un petit marge i és justament el què volem buscar. Evidentment la situació ha canviat aquests últims anys, l’autofinançament ha augmentat i sabem que és un repte difícil, però hi veiem marge.

–S’han marcat alguna xifra?

–No, només la tendència de creixement.

–Com ha anat el primer trimestre de l’any?

–Molt bé. Encara no tenim les xifres tancades del tot, però els ingressos han crescut un 4%. Ara ha estat, fàcil, per dir-ho d’alguna manera, perquè és l’època de l’any que més bé sol anar. Hem tingut la Setmana Santa amb algun dia de rècord d’entrades a la pista de gel i ara venen els mesos de menys activitat. I és aquí on volem mirar de créixer una mica.

–Parlava que han fet rècord de freqüentació a la pista de gel.

–Sí, és el record d’aquest any. El dia 31 de març va ser el dia que més entrades hem tingut durant el 2018 amb més de 500.

–Com deia, ara venen mesos complicats. Quina és la idea per atraure turistes?

–Hem començat una campanya a les xarxes socials per captar públic, també del país, perquè al final el Palau de Gel és únic i volem que la gent d’aquí el conegui. La idea és, també, poder captar clients familiars i joves. Pensem que és una època que tampoc pots fer moltes activitats outdoor, doncs per què no venir al Palau de Gel i provar?

–Atraure el públic del país és una de les coses que encara els falta? Se n’ha parlat altres vegades.

–Sí. Volem que el Palau sigui una opció d’oci el cap de setmana, una opció més, com pot ser anar a un altre centre. Per què no venir al Palau a patinar o a pujar en uns Karts?



-Per què la gent del país no ve al Palau?

–És el que volem esbrinar per aconseguir capgirar-ho.

–S’han previst noves activitats?

–Hi estem treballant. De fet, també en tenim una de força nova de la qual no hem fet cap campanya. Es tracta d’uns karts amb pedals que tenim a la pista per a nens i pares. Es poden compartir i fer carreres i els utilitzem molt en aniversaris. Però ara comencem a idear propostes tant per a l’estiu com per a l’hivern.

–Els paquets combinats amb restauració, funcionen?

–Sí, la veritat és que són propostes que agraden. Les fem sota demanda i a mida del client.

–La col·laboració amb els hotels també és clau.

–Sí, ja comercialitzem paquets i ara tornarem a recordar-ho. És el moment de fer aquesta tasca comercial.

–Les estades esportives durant el juliol i l’agost són un altre dels pilars.

–Sí, i aquest any ja tenim quasi totes les setmanes d’estiu plenes. Crec que només ens queda una setmana lliure.

–Estan consolidades, doncs.

–Sí, al juliol tenim unes estades que fa anys que venen. A més, el fet de tenir les estades fa que a part dels esportistes, sovint també vinguin les famílies i això fa que a la parròquia hi hagi més gent. Per tant, reverteix en positiu tant a Canillo com a tot el país.

–Què els atrau?

–Oferim un lloc diferent, un lloc especial, on també pots fer turisme de muntanya. Qui ve a fer l’estada té un entorn que és exclusiu amb tota l’oferta que Andorra ofereix com a país. D’altra banda també hi ha la qüestió de l’alçada, als esportistes els interessa poder fer entrenaments en aquestes condicions.

–És una opció que es podria plantejar per a la resta de l’any?

–Durant la temporada és més complicat perquè hi ha més hores de sessió pública. Durant l’hivern els principals esportistes que venen són estudiants i hi ha estades dels clubs de la parròquia. És cert que es podria muntar una setmana de manera puntual, però si són vacances escolars, ho tenim ple. Amb tot, no descartem res.