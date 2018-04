L’any 2014, després de l’entrada en vigor de diversos impostos al país, Hugo Miranda i Jordi Pons es van adonar que moltes petites empreses i autònoms necessitaven una aplicació senzilla per portar la facturació i gestió del dia a dia. Així va ser com van decidir tirar endavant Key and Cloud, un programari al núvol de gestió que ha aconseguit situar-se entre les millors empreses d’aquest estil a Espanya.



–Què ha significat que el portal Spanish Fintech els hagi situat entre les millors empreses de gestió?

–Per a nosaltres és molt important perquè competim amb empreses que tenen un pressupost molt més potent que el nostre. També ens ajuda perquè els clients que ens troben en línia tinguin confiança en el producte.

–Les plataformes en línia és la tendència que s’imposa?

–Sí, avui dia els empresaris necessiten mobilitat i tenir les dades a temps real. Si tens una plataforma i des del mòbil pots accedir i en un moment donat fer un pressupost, una factura o recollir una despesa, és molt millor. El què intentem és automatitzar els processos perquè l’autònom es pugui dedicar a la seva feina i no perdre el temps amb les factures. La idea és estalviar temps i que l’autònom sigui més productiu.

–És segur guardar les dades al núvol?

–Sí. De fet, fem diverses còpies de seguretat durant el dia i per tant, és molt més complicat perdre les dades d’aquesta manera que en el teu propi ordinador, perquè molta gent no té sistemes de seguretat.

–Com és l’experiència de ser emprenedor?

–És una experiència enriquidora tot i els entrebancs. En un país com Andorra trobar finançament és bastant complicat. Encara que s’està creant un ecosistema, encara és complicat. No té res a veure amb altres llocs com Barcelona, on tot està molt més evolucionat. A més, aquí el mercat és molt més petit. És molt maco dir que Andorra és un bon banc de proves, però al final el què necessitem és poder créixer ràpid i per tant, es requereixen diners.



–Han detectat altres mancances al país que dificulten que pugui ser una bona plataforma per a les empreses emergents?

–Sí, un altre problema que tenim és la falta de professionals del sector tecnològic. És un país petit i al mercat no hi ha molts programadors així que moltes vegades ha de contractar gent a fora i treballar en línia.

–Com va l’expansió fora de les fronteres?

–Poc després de començar aquí vam tenir usuaris a Espanya i ara fins i tot tenim clients de Sud-amèrica. El fet de tenir un mercat limitat aquí et porta a créixer a fora i per tant, ens hem hagut d’adaptar a les normatives de cada país. Això també ens obliga a desplaçar-nos. I malgrat els avantatges a nivell fiscal que té Andorra, pensem que encara hi ha moltes coses que es poden millorar. Tot i que ens consta que s’hi està treballant, aquí aquest món està en un estat molt inicial i això dificulta la feina.