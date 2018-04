Clara Grau (Sant Julià de Lòria, 1997) és una de les participants del grup d’oratòria que va representar la Universitat d’Andorra a la Lliga de Debat Universitària que organitza la Xarxa Vives. Andorra va participar a la competició per primera vegada la setmana passada. Grau va competir juntament amb tres companyes del bàtxelor en Ciències de l’educació: Lara Bautista, Anna Devant i Judit Fernández.

–Com va ser l’experiència de participar a la lliga? Al final, va guanyar l’equip de la Universitat de València.

–Sabíem que com que era el primer any i potser no vam comptar amb tota la preparació que ens hauria agradat, anàvem a provar. Tot i que vam perdre els debats, estem molt satisfetes del resultats. A més, vaig conèixer persones molt interessants de diferents titulacions. Pel que fa als guanyadors, ho van fer molt bé.

–El tema a debatre era la responsabilitat d’occident en el naixement de l’Estat Islàmic. Com ho van preparar?

–Primer vam fer una recerca intensiva per entendre què és l’islam, quines diferències hi ha entre les branques de la religió i els conflictes entre els països de la zona. Després, ja vam entrar a aprofundir sobre què és l’Estat Islàmic. Vam tenir la sort de comptar amb una professora, Montserrat Badia, que ens va ajudar moltíssim i hi va destinar moltes hores. Sense ella no hauríem pogut anar-hi.

–Segons un sorteig, tocava defensar a favor o en contra la qüestió. Em podria dir un argument a favor?

–A nosaltres ens va tocar sempre en contra, cosa que va ser una llàstima. L’argument a favor més important és la invasió dels Estats Units a l’Iraq el 2003, perquè desestabilitza la zona i representa un impuls pels moviments jihadistes i el naixement de l’Estat Islàmic.

–I en contra?

–En contra, podríem dir que occident sí hi influeix, però no se’l pot acusar de responsable perquè hi ha molts altres factors, com la divisió entre xiïtes i sunnites, els conflictes de poder a la zona i el mateix fet que els responsables últims de la creació de l’Estat Islàmic són els propis fundadors. La resta són factors influents.

–Personalment, què en creu?

–Després de tants debats, al final ja no ho sé (riu). Occident ha influït tant que es pot considerar responsable. Però no és l’únic, en un tema tan complex, hi ha molts altres factors.

–Quin era el seu paper al grup?

–Érem quatre. Tres vam parlar i una ens va ajudar a documentar-nos. Jo feia les intervencions. Vaig fer-ne dues de quatre. Concretament, una refutació i una conclusió.

–Per què s’hi va engrescar?

–Em va semblar una oportunitat molt bona per aprendre molt d’un tema actual de què tothom en parla. Malauradament, molta gent parla de les causes de l’Estat Islàmic sense tenir-ne prou coneixement.