Carles Ramos és el nou president de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA). Des del 12 d’abril ha agafat el relleu de l’antic líder de l’associació, Manel Ara.

–Com afronta la nova presidència?

–Més que una nova presidència, afronto una continuïtat de la feina que portem fent els últims anys. Jo ja era membre de la Junta, primer com a secretari i després com a tresorer, i vam decidir que la presidència seria rotativa perquè els presidents tinguessin una data de caducitat. Això és bo perquè la feina feta fins el moment continua, no és un daltabaix.



–Quina és la principal preocupació?

–Hi ha vàries, però ara mateix el tema de les ocupacions i revifar Sant Julià és en boca de tothom. Per altra banda, també estem treballant amb la reglamentació hotelera i en aquest sentit, m’agradaria destacar que la comunicació que tenim amb el Govern i els ministeris és molt fluïda, dins els paràmetres que ells han de complir i el que exigiran als establiments. Malgrat les diferències, hi ha molt bona sintonia.

–Respecte a revifar el turisme a Sant Julià, quines opcions es plantegen per a millorar-lo?

–Ara mateix no hi ha cap mesura concreta. Ho estem començant a treballar. És un dels punts que tenim marcat com a preferent.

–Quin és el pla estratègic per aconseguir augmentar les pernoctacions en tot el país?

–La promoció és fonamental. Hem d’anar de la mà amb Andorra Turisme, sobretot durant els mesos de temporada baixa (abril, maig, juny, octubre i novembre). Veure com potenciar els mesos en què ens quedem sense esquí o quan no és època de vacances és un objectiu a millorar en totes les parròquies, especialment en les més altes. He de dir, però, que els caps de setmana ens n’anem sortint.

–Per què considera important tenir un major contacte amb els organismes oficials?

–És imprescindible. Hem d’anar junts si volem sortir endavant. Els ministeris i el Govern són els que prenen les decisions finals, i nosaltres hem de col·laborar al màxim traslladant les nostres inquietuds i propostes. Evidentment, si volem arribar fins on ens marquem, hem de proposar.

–Finalment, s’han aprovat els primers tres reglaments de la llei que regula el sector dels allotjaments turístics.

–Estem satisfets que ja s’hagin aprovat. Els habitatges d’ús turístic haurien de tenir una reglamentació igual que el dels hotels. El més important és que sabrem l’oferta exacte que tenim i tots compliran amb les mateixes normes.

–Tenen controlats els apartaments turístics il·legals?

–Sabem que s’està treballant en això, però ara mateix no tenim xifres. Com més acotat i transparent sigui tot, més fàcil serà controlar i lluitar contra els allotjaments il·legals.

–Com pretenen apostar per la qualitat i l’execel·lència?

–De moment ja ha sortit aquest reglament que regula els establiments per poder-los classificar en funció de les estrelles que tenen a la porta. Fruit del treball que hem fet tant nosaltres com el Govern, s’ha arribat a un punt d’acord per què aquestes estrelles determinin els serveis que s’han d’oferir.

–El turisme de qualitat també és un dels aspectes a millorar des de la UHA?

–Jo entenc que tot va lligat. El turisme de qualitat s’aconsegueix amb ofertes, preus i atenció de qualitat.

–Quina opinió li mereix la construcció d’un heliport i un aeroport a Andorra?

–Jo personalment, i crec que parlo en nom de tots els associats, puc dir que tot el que faciliti l’arribada de turistes i congressos al país, és positiu.

–Com va, a nivell de dades, l’ocupació respecte a anys anteriors?

–Des de la Unió Hotelera sol·licitem dades als associats respecte l’ocupació i el preu, i amb això hem de ser curosos perquè no tots els establiments estan associats i no tots faciliten les dades, tot i que cada vegada són més els que ens ho faciliten. Però, en general, la tendència és a l’alça.

–Quina feina es fa des de la UHA pels establiments associats?

–Sobretot, facilitar informació de tot el que passa al país i que pot repercutir en hotels, càmpings, restaurants... També copsar actuacions per evitar problemàtiques. Es tracta, com diu la paraula, d’un punt d’unió i millorar entre tots plegats. H