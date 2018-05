La Cristina Pedragosa té 23 anys. Amb la seva germana Gemma comparteix l’afició pel cosplay, una pràctica que consisteix a disfressar-se d’un personatge de manga, anime o de videojoc. Diumenge passat es van proclamar guanyadores del concurs organitzat en el marc de la Massana Còmic.



–Com es va aficionar al cosplay?

–Vam començar amb la meva germana des de molt petites. El primer cop que vam baixar al Saló del Manga de Barcelona es va fer il·lusió disfressar-nos. Al principi eren disfresses molt senzilles, després vam conèixer gent que li agrada aquesta activitat i entre uns i altres ens vam animar i hem anat a més.

–Què els aporta?

–Bàsicament és un hobby. Ens agrada passar el temps lliure així. En realitat et treu moltes hores, perquè per fer un vestit necessites molt temps, però ho disfrutem. Primer mirem còmics o pel·lícules, després anem a comprar teles i ho fem amb amics, per tant, és divertit.

–Com hen après a fer-se els vestits?

–Al principi, com que érem molt petites, solíem utilitzar disfresses, algunes aprofitades de Carnaval que ens feia la nostra mare, però quan vam voler fer coses més difícils ella ja ens va dir que no hi arribava. Algun cop els havíem encarregat però és molt car i com que ens agrada vam aprendre’n amb tutorials d’internet, preguntant a amics... entre tots ens ajudem. Els cosplayers som una mica manetes, hem de saber fer de tot.

–El vestit de la Massana estava fet amb materials reciclats. Ho fan sempre així?

–Sempre aprofitem materials perquè quan mires els tutorials t’adones que la gent utilitza plàstics termoformables que són molt cars. Vam buscar programes de treballs manuals i aprofitem materials que tenim a casa. Si no és una afició que surt molt cara.

–És molt difícil recrear la roba dels herois de ficció?

–Costa, costa. Has de buscar informació. Per exemple, si fa un personatge de l’època medieval, busco com eren les armadures per saber com col·locar-les o com van lligades. És la manera de donar-li realisme.

–Els va fer especial il·lusió guanyar el concurs de la Massana?

–Més que guanyar, ens feia molta il·lusió participar. L’any passat havíem fet de jurat, però no és tan divertit. A Barcelona és molt més competitiu, aquí era més el fet de poder fer un concurs amb els amics i que arreli l’afició, perquè sempre ho havíem hagut de fer a Barcelona.

–Com se’ls va acudir fer els personatges de Hellboy?

–La veritat és que no mirem si el personatge és difícil o no, el que ens agrada és poder-nos posar a la seva pell. En aquest cas eren personatges que ens agradaven des de feia temps però pensàvem que no teníem el nivell per fer-los. Al final ens vam decidir i ens va sortir prou bé!