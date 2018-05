En Marc Simón i el seu soci Joan-Marc Codina capitanegen des de fa poc més d’un any el restaurant MiraKbé, que està orientant la seva línia culinària cada vegada més cap al món de les tapes. Precisament, aquest proper dimecres ensenyaran a preparar-ne algunes als joves que participin en el seu taller dins del cicle Cuina sense pares.

–Què els ensenyaran en el taller?

–Tal com ens van proposar des del Comú d’Andorra la Vella, farem tres tapes en l’hora i mitja que dura el taller: un entrant, un plat i unes postres. De primer, farem un trampantojo.

–Com ha dit?

–Un trampantojo és un plat que sembla una cosa però que realment és una altra. Consistirà en un tomàquet de gelatina per fora i després hi introduïm dins un salmorejo congelat.

–Molt temptador...

–I espera. De segon, farem un bunyol de bacallà gegant i hi afegirem un coulis de pebrot del piquillo.

–Els agrada la sofisticació, no?

–Sobretot volem presentar-ho xulo! En aquest segon plat clavarem una xeringa damunt del bunyol perquè els joves puguin pressionar-la i farcir-lo amb el coulis.

–I amb quines postres els sorprendran?

–Farem una croqueta de xocolata, que és trufa envoltada amb una mica de pasta.

–Aquestes tres tapes també es troben a la carta del MiraKbé?

–Bé, anem jugant molt en funció dels productes que tenim, sobretot de temporada. No volem fer un fricandó de tota la vida i si el féssim voldríem presentar-lo diferent. Cuidem molt els detalls de cada plat.

–I només tenen tapes?

–Bé, al migdia oferim un menú que no té res a veure amb la carta de la nit per respondre a la demanda de la zona d’oficines on estem. La idea més endavant és poder dedicar-nos només a les tapes.

–Una idea trencadora...

–Volem deixar de fer el que fa tothom i jugar-nos-la una miqueta, tot i que a Andorra costa trencar amb tot.

–I això és el que transmetran als joves que participin al taller?

–El que volem és que vegin que no tot és cuina tradicional i que es poden fer plats molt moderns amb els ingredients de tota la vida.

–Els resultarà fàcil?

–Els joves són ara molt més espavilats i, per molt que no hi hagi treballat mai abans, els agradarà tenir una experiència de cuina diferent.

–Com es pot fugir del model actual que ens porta massa sovint a optar pel menjar ràpid o preparat?

–La clau és educar en una cuina sana.