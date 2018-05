Filòsofa, sociòloga i gerontòloga, Pilar Rodríguez és experta en serveis socials i en el model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP). Com a presidenta de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, es troba avui al Principat per participar en la jornada tècnica que organitza el SAAS sobre aquest model en l’àmbit de la gent gran.

–En què consisteix aquest model?

–L’ACP propugna que encara que les persones grans es trobin en situació de dependència tenen dret a viure segons els seus gustos i preferències. No només s’han de respectar els seus desitjos, sinó que també han de poder mantenir el control sobre la seva vida. I aquest tipus d’atenció precisament ajuda a fer-la més agradable i feliç.

–Com sorgeix?

–El model tradicional està dissenyat posant el focus en les mancances de les persones, malalties o discapacitats, no pas en les seves potencialitats, capacitats i fortaleses. L’ACP sorgeix com a reacció a aquest model autoritari i dogmàtic d’atenció i proposa trencar amb la jerarquia entre els professionals i les persones.

–Quins beneficis suposa per a la gent gran?

–Permet tant un millor desenvolupament de la seva vida diària com l’increment de les relacions socials. Tot i així, també suposa un benefici per a les famílies i els professionals que en tenen cura, ja que se senten més satisfets per l’atenció que estan oferint-los.

–L’ACP s’està impulsant des dels hospitals?

–El model ja s’està obrint pas en l’àmbit hospitalari i els professionals busquen centrar-se més en els pacients que en les malalties. Hi ha un gran interès per avançar en la humanització de l’atenció sanitària.

–I també es pot trobar a Andorra?

–De fet, Andorra compta amb un gran avantatge que no tenen altres països.

–Què és el que la fa diferent?

–La seva llei de serveis socials i sociosanitaris estableix que s’aplicarà el model d’atenció integral i centrada en la persona per a les cures de llarga durada.

–I s’està implementant?

–Hi ha l’experiència de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, que considero molt rellevant i s’està desenvolupant de manera satisfactòria. La Fundación Pilares para la Autonomía Personal i la Universitat d’Andorra estan donant-hi suport, per exemple amb la formació.

–Però encara no s’aplica en l’àmbit de la gent gran...

–No, però jo soc molt optimista i crec que aviat començarà a implementar-se en aquest àmbit, tant en els domicilis com en els centres socials i sanitaris.

–Sovint s’ignora el col·lectiu de la gent gran, l’ACP pot ajudar a dignificar el seu paper?

–Sens dubte ha de permetre garantir els seus drets i dignitat. I si sabem mantenir-lo, estarem més a prop d’aconseguir la societat cuidadora per a la qual molts treballem.