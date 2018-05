El budisme tibetà és el que es desenvolupa a les muntanyes de l’Himàlaia. És la religió majoritària del Tibet, el Bhutan i Mongòlia. També és la segona més seguida al Nepal. Totes elles reconeixen el Dalai Lama com l’alt mestre espiritual, tot i que cada escola té una jerarquia diferent i un sistema d’ensenyament propi. Des de fa un parell de mesos, Enric Miranda, ajuda a tothom que entra el seu centre d’Andorra la Vella amb aquest tipus de teràpies alternatives.

–Què és Kailash Andorra?

–Som un centre que ens dediquem a teràpies alternatives i, concretament, a la sonoteràpia. Amb el venerable Thubten Gyatso, el nostre guia espiritual, vam decidir obrir aquest espai que no és exclusivament budista, sinó que també connectem amb la meditació i altres pràctiques terapèutiques.

–El budisme tibetà té èxit a Andorra?

–Cada vegada ve més gent. Hi ha interès en conèixer aquest món i nosaltres no ho fem gens complicat, així que tothom que ve li agrada. Cada dilluns som una vintena.

–Què aporta a la ment?

–Entendre la vida d’una altra manera. Aporta coneixement d’un mateix molt profund. Amb el pensament budista, aconseguim interpretar la vida com una nova etapa, on les coses són més simples. Sí, la simplicitat va totalment lligada a la felicitat.

–Podem dir, doncs, que la gent quan surt per aquesta porta és una mica més feliç?

–Ho intentem. Nosaltres donem les eines. Hi ha qui ho aconsegueix i hi ha qui no.

–Com s’aconsegueix?

–Canviant el xip. Canviant la percepció de la nostra vida exterior i sent més observadors.

–És difícil aconseguir una meditació total?

–No és difícil, però s’ha de voler. No es tracta d’una postura o deixar la ment en blanc. La meditació és un despertar, t’ha de canviar la vida. La felicitat és en un mateix, el budisme només és una porta.

–Suposo que vostè no va néixer budista...

–No, després de tocar fons, quan tenia 30 anys, vaig iniciar una cerca que em va dur al budisme. Vaig tenir la sort de connectar molt amb la persona que me’l va mostrar i vaig començar a interpretar la vida d’una altra manera. El budisme em va ajudar molt.

–Vostè ha estat al Tibet alguna vegada?

–No, per motius personals, encara no he tingut l’oportunitat.

–Però ara tenim un tros del Tibet a Andorra...

Exacte, des d’aquí ens teletransportem. Una part de l’essència del Tibet és a Andorra.

–Què significa 'Thubten Samten', el seu nou tibetà?

–'El que transmet els Ensenyaments de Buda i a la Concentració'. Me’l va atorgar el Director de la Casa del Tibet, Thubten Wangchen, després de rebre la Cerimònia de la Presa de Refugi (com un bateig cristià, però budista), fa 20 anys.