«Controlo l’espai per evitar que hi hagi accidents» Té un llistat de competicions esportives en les quals ha fet de voluntari i una actitud imparable

Ismael Carmona és barceloní i va arribar a Andorra fa 15 anys acompanyat de la família i animat per amics i coneguts que residien al país. Serà, per segon any consecutiu, un dels 150 voluntaris que ajudaran a l’organització de la Copa del Món de mountain bike que se celebrarà a

Vallnord - Pal Arinsal del 10 al 18 de juliol.

–Quina és la seva funció en l’organització de la Copa del Món de BTT?

–Faig de marshal.

–Perdoni, de què diu que fa?

–De marshal, la seva funció és vigilar el circuit i evitar que les persones hi entrin. Es tracta de controlar l’espai assignat per intentar que no hi hagi cap accident. Cada vegada que passa una bicicleta, hem de xiular per avisar el marshal de més a baix.

–I què passa si el corredor cau?

–Hem d’intervenir ràpidament per apartar la bicicleta del circuit.

–Com actua en cas que l’esportista prengui mal?

–He de dir que la gran majoria de vegades els nois s’aixequen pel seu propi peu després d’una caiguda però quan un ciclista cau i pren mal, hem de tenir el cap fred i treure en primer lloc la bicicleta del circuit per evitar que es provoquin accidents en cadena. En segon lloc, cal avisar al responsable de zona que el ciclista no es pot moure. També tenim unes banderes per avisar al marshal anterior de que alerti als cicliste que estan baixant de l’accident.

–A quina part del circuit treballa normalment?

–Jo demano sempre el mateix lloc perquè m’agrada. És més o menys a la meitat del circuit, estic en una baixada que acaba en una esplanada on dona molt de sol, em col·loco a la part inferior de la baixada, allà on els corredors han de fer un salt i girar per seguir baixant. Quan xiulo, perquè han passat davant meu, justament s’endinsen al bosc i han de pedalar entre els arbres.

–Què el va atreure per repetir?

–Em va agradar tot: fer de marshal, els companys, l’organització, la competició.

–És difícil de controlar el públic?

–No, en general, fan molt de cas. A més, és una passada ser testimoni de la quantitat de gent que ve a veure aquest tipus d’esdeveniments.

–I fa de voluntari a alguna competició més?

–Sí, i tant! A la Purito, a la Copa Catalana, a la Fontblanca, al Borrufa, a l’Andorraskimo i aquest any també a l’Ultra Trail. A part, també estic apuntat a la base de voluntaris del Govern d’Andorra.

–Vostè quins esports practica?

–Estic apuntat a la Federació Andorrana d’Esports Adaptats perquè, arran d’un accident fa cinc anys, vaig perdre una cama. Faig bicicleta, natació, raquetes de neu i també vaig al gimnàs. H